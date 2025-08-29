ООО не уложилось в 6 месяцев — Верховный Суд признал отказ в возобновлении срока обращения в суд обоснованным

ООО не смогло доказать уважительность причин для возобновления срока обращения в суд.

Верховный Суд отметил, что срок обжалования решений субъекта властных полномочий, если налогоплательщик не обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке, составляет 6 месяцев. В конкретном случае оставлена без удовлетворения жалоба предприятия, которое пропустило этот срок, признав основания для его восстановления необоснованными.

Позиция ВС

ГНС в Одесской области сообщила, что Верховный Суд постановлением от 30 июля 2025 года по делу №420/6932/24 отклонил кассационную жалобу ООО.

При рассмотрении дела ВС сослался на предыдущие правовые выводы относительно сроков обращения в суд, изложенные в постановлениях от 26 ноября 2020 года (дело №580/3469/19) и от 27 января 2022 года (дело №160/11673/20).

Также ВС отметил, что Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 16.07.2025 по делу №500/2276/24 согласилась с правильностью приведённых выше выводов; в пункте 17 указанного постановления Большая Палата Верховного Суда сделала вывод, что в административном судопроизводстве можно выделить такие сроки обжалования решений/действий/бездействия субъекта властных полномочий:

если налогоплательщик не обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке — срок обращения в суд составляет 6 месяцев (часть вторая статьи 122 КАС Украины);

если налогоплательщик обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке, которое не касается начисления денежных обязательств (например, блокировка НН; присвоение рискового статуса и т. п.), — срок обращения в суд составляет 3 месяца (часть четвёртая статьи 122 КАС Украины);

если налогоплательщик обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке, которое предусматривает начисление денежных обязательств (например, налоговое уведомление-решение), — срок обращения в суд составляет 1 месяц (пункт 56.19 статьи 56 НКУ).

Таким образом, срок обращения в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения (без использования процедуры досудебного урегулирования спора) составлял шесть месяцев и исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

При рассмотрении этого дела ВС установил, что ООО дважды обращалось в суд с иском о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения Главного управления ГНС в Одесской области от 07.06.2022.

Впервые обращение в суд состоялось 15.11.2022. Одесский окружной административный суд решением от 17.01.2023 по делу №420/16533/22 удовлетворил исковое заявление ООО к ГУ ГНС, уведомление-решение отменил.

Постановлением от 25.05.2023 по делу №420/16533/22 Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу ГУ ГНС, решение Одесского окружного административного суда от 17.01.2023 отменил, принял в деле постановление, которым отказал в удовлетворении административного иска ООО.

ВС определением от 15.08.2023 отказал налогоплательщику в открытии кассационного производства по делу №420/16533/22.

ООО во второй раз обратилось в Одесский окружной административный суд с иском об отмене налогового уведомления-решения от 07.06.2022, но по другим основаниям (эти обстоятельства участниками дела не оспариваются).

В ходе рассмотрения дела в судах предыдущих инстанций и в кассационной жалобе заявитель доказывал, что обжалуемое налоговое уведомление-решение он в порядке, установленном статьёй 42 НКУ, не получал, в электронном кабинете налогоплательщика оно не отображается. Фактически, истец настаивает на том, что срок обращения в суд им не был пропущен, поскольку отсчёт такого срока не начался.

Суд кассационной инстанции не согласился с такими доводами заявителя. Часть вторая статьи 122 КАС Украины связывает начало отсчёта срока с обстоятельствами того, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Сравнительный анализ словоформ «узнало» и «должно было узнать» даёт основания для вывода о презумпции возможности и обязанности лица знать о состоянии своих прав. Незнание о нарушении из-за безразличия к своим правам или нежелания узнать не является уважительной причиной пропуска срока обращения в суд.

Если этот день установить точно невозможно, срок исчисляется со дня, когда лицо должно было узнать о нарушении своих прав (свобод или интересов). Употреблённое в части второй статьи 122 КАС Украины утверждение «лицо должно было узнать» следует понимать как презумпцию возможности и обязанности лица знать о состоянии своих прав, а потому сама по себе неосведомлённость истца о факте нарушения его прав не является основанием для автоматического и безусловного восстановления срока обращения в суд.

При определении начала течения срока обращения в суд суд выясняет момент, когда лицо фактически узнало или имело реальную возможность узнать о наличии соответствующего нарушения (решения, действия, бездействия), а не когда оно установило для себя, что определённые решения, действия или бездействие в отношении него являются нарушением. Незнание о нарушении из-за безразличия к своим правам или нежелания узнать о действительном состоянии своего права (интереса) не является уважительной причиной пропуска срока обращения в суд.

Аналогичный подход к толкованию понятия «должен был узнать», употреблённого в статье 122 КАС Украины, неоднократно высказывался ВС, в частности, в постановлениях от 10 апреля 2025 года по делу №380/9517/23, от 29 ноября 2024 года по делу №420/6633/23.

Окончательное решение

Возвращаясь к обстоятельствам данного дела, ВС отмечает, что очевидным является то, что по состоянию на 15.11.2022 (день обращения в суд с иском по делу №420/16533/22) истец уже узнал о существовании налогового уведомления-решения и считал, что последнее нарушает его права и законные интересы.

Более того, как правильно обратил внимание суд апелляционной инстанции, ООО при обращении в Одесский окружной административный суд с иском по делу №420/16533/22 приложило к нему копию указанного налогового уведомления-решения. При таких обстоятельствах ссылки заявителя на обстоятельства неполучения обжалуемого решения как на основание для восстановления срока обращения в суд являются безосновательными и необоснованными.

При этом содержание части второй статьи 122 КАС Украины свидетельствует о том, что процессуальный закон не связывает начало отсчёта указанного срока непосредственно с моментом вручения (получения) истцом решения субъекта властных полномочий.

Никаких иных обоснованных аргументов в опровержение вывода апелляционного суда о том, что о существовании обжалуемого налогового уведомления-решения истцу было известно ещё в ноябре 2022 года, кассационная жалоба не содержит. Не приводит заявитель и уважительных причин пропуска указанного срока, в частности, в период с 15 августа 2023 года по 26 февраля 2024 года.

Подводя итог изложенному, суд кассационной инстанции делает вывод, что совокупность обстоятельств в данном деле указывает на то, что ООО в спорный период не совершило всех зависящих и возможных от него действий, которые бы свидетельствовали о желании и действительном намерении реализации предоставленных законом процессуальных прав на подачу административного иска. Надлежащих доказательств в подтверждение наличия ограничений для подготовки иска не было представлено ни судам предыдущих инстанций, ни в суд кассационной инстанции.

Такое поведение истца не может быть признано добросовестным, а потому суд апелляционной инстанции пришёл к правильному выводу об отсутствии оснований для восстановления истцу пропущенного срока обращения в суд.

