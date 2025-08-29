Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Кабмин опубликовал постановление от 26 августа 2025 г. №1048 «О внесении изменений в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных».
Как ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, речь идет об упрощении условий работы бизнеса.
«Правительство приняло изменения, которые усовершенствуют механизм приостановления регистрации налоговых накладных. Это позволит вдвое уменьшить количество налогоплательщиков, которые сталкиваются с блокировкой.
Что изменится?
Эти изменения заработают через 30 дней, чтобы было время на перенастройку системы.
В свою очередь, Минфин сообщил, что целью принятия изменений является усовершенствование механизма приостановления регистрации налоговой накладной и расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН). Это позволит обеспечить эффективный автоматизированный мониторинг и оптимизировать процедуру регистрации для добросовестных плательщиков НДС, уменьшить рискованность операций и повысить прозрачность и автоматизацию процессов для бизнеса.
Ключевые изменения:
По мнению Минфина, эти изменения будут способствовать стабильной работе добросовестных плательщиков, в частности малого и среднего бизнеса, экспортеров и бизнеса из регионов, находящихся в зонах повышенной опасности.
Ниже приводим само постановление Кабмина.
