Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин опубликовал постановление от 26 августа 2025 г. №1048 «О внесении изменений в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных».

Как ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, речь идет об упрощении условий работы бизнеса.

«Правительство приняло изменения, которые усовершенствуют механизм приостановления регистрации налоговых накладных. Это позволит вдвое уменьшить количество налогоплательщиков, которые сталкиваются с блокировкой.

Что изменится?

для бизнеса в регионах с риском боевых действий — безусловная регистрация накладных

для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории», — отметила Юлия Свириденко.

Эти изменения заработают через 30 дней, чтобы было время на перенастройку системы.

В свою очередь, Минфин сообщил, что целью принятия изменений является усовершенствование механизма приостановления регистрации налоговой накладной и расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН). Это позволит обеспечить эффективный автоматизированный мониторинг и оптимизировать процедуру регистрации для добросовестных плательщиков НДС, уменьшить рискованность операций и повысить прозрачность и автоматизацию процессов для бизнеса.

Ключевые изменения:

для бизнеса, работающего на территориях с потенциальной угрозой боевых действий, вводится безусловная регистрация налоговых накладных, что создает благоприятные условия для стабильного ведения деятельности в сложных обстоятельствах;

для малого и среднего бизнеса: повышение пороговых значений для безусловной регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН и положительной истории налогоплательщика увеличит возможности регистрации налоговых накладных и будет способствовать стабильной работе плательщиков;

для экспортеров: новые критерии безусловной регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН будут способствовать развитию предпринимательства;

общее влияние на экономику Украины: повышение эффективности налогового администрирования будет способствовать развитию бизнес-среды, инвестиционным процессам и стабилизации поступлений в бюджет.

По мнению Минфина, эти изменения будут способствовать стабильной работе добросовестных плательщиков, в частности малого и среднего бизнеса, экспортеров и бизнеса из регионов, находящихся в зонах повышенной опасности.

Ниже приводим само постановление Кабмина.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.