Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Кабмін опублікував постанову від 26 серпня 2025 р. №1048 «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Як раніше повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, йдеться про спрощення умов роботи бізнесу.

«Уряд ухвалив зміни, що удосконалюють механізм зупинення реєстрації податкових накладних. Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням.

Що зміниться?

для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій — безумовна реєстрація накладних

для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії» – зазначила Юлія Свириденко.

Ці зміни запрацюють через 30 днів, щоб був час на переналаштування системи.

В свою чергу, Мінфін повідомив, що метою прийняття змін є удосконалення механізму зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Це дасть змогу забезпечити ефективний автоматизований моніторинг та оптимізувати процедуру реєстрації для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість і автоматизацію процесів для бізнесу.

Ключові зміни:

для бізнесу, що працює на територіях із потенційною загрозою бойових дій, запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних, що створює сприятливі умови для стабільного ведення діяльності у складних обставинах;

для малого та середнього бізнесу: підвищення порогових значень для безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН та позитивної історії платника податку збільшить можливості реєстрації податкових накладних та сприятиме стабільній роботі платників;

для експортерів: нові критерії безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН сприятимуть розвитку підприємництва;

загальний вплив на економіку України: підвищення ефективності податкового адміністрування сприятиме розвитку бізнес-середовища, інвестиційним процесам та стабілізації надходжень до бюджету.

На думку Мінфіну, ці зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки.

Нижче наводимо саму постанову Кабміну.

Автор: Наталя Мамченко

