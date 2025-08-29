Практика судів
Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

15:50, 29 серпня 2025
Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».
Кабмін опублікував постанову від 26 серпня 2025 р. №1048 «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Як раніше повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, йдеться про спрощення умов роботи бізнесу.

«Уряд ухвалив зміни, що удосконалюють механізм зупинення реєстрації податкових накладних. Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням.

Що зміниться?

  • для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій — безумовна реєстрація накладних
  • для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії» – зазначила Юлія Свириденко.

Ці зміни запрацюють через 30 днів, щоб був час на переналаштування системи.

В свою чергу, Мінфін повідомив, що метою прийняття змін є удосконалення механізму зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Це дасть змогу забезпечити ефективний автоматизований моніторинг та оптимізувати процедуру реєстрації для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість і автоматизацію процесів для бізнесу.

Ключові зміни:

  • для бізнесу, що працює на територіях із потенційною загрозою бойових дій, запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних, що створює сприятливі умови для стабільного ведення діяльності у складних обставинах;
  • для малого та середнього бізнесу: підвищення порогових значень для безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН та позитивної історії платника податку збільшить можливості реєстрації податкових накладних та сприятиме стабільній роботі платників;
  • для експортерів: нові критерії безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН сприятимуть розвитку підприємництва;
  • загальний вплив на економіку України: підвищення ефективності податкового адміністрування сприятиме розвитку бізнес-середовища, інвестиційним процесам та стабілізації надходжень до бюджету.

На думку Мінфіну, ці зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки.

Нижче наводимо саму постанову Кабміну.

Автор: Наталя Мамченко

