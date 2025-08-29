Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Кабмін опублікував постанову від 26 серпня 2025 р. №1048 «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
Як раніше повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, йдеться про спрощення умов роботи бізнесу.
«Уряд ухвалив зміни, що удосконалюють механізм зупинення реєстрації податкових накладних. Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням.
Що зміниться?
Ці зміни запрацюють через 30 днів, щоб був час на переналаштування системи.
В свою чергу, Мінфін повідомив, що метою прийняття змін є удосконалення механізму зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Це дасть змогу забезпечити ефективний автоматизований моніторинг та оптимізувати процедуру реєстрації для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість і автоматизацію процесів для бізнесу.
Ключові зміни:
На думку Мінфіну, ці зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки.
Нижче наводимо саму постанову Кабміну.
Автор: Наталя Мамченко
