Через розбіжність у документах — лише 50% виплат: суд відновив право матері зниклого безвісти військового

Помилка в документах про смерть чоловіка заважала жінці отримувати повну виплату за сина — суд зобов’язав її виправити.

Фрунзівський районний суд Одеської області розглянув справу матері військовослужбовця, який зник безвісти під час бойових дій, і став на її бік.

Суд встановив, що в актовому записі про смерть батька військовослужбовця, складеному ще у 1986 році, була допущена помилка. Через цю помилку жінка не могла оформити повну виплату грошового забезпечення сина.

Суд зобов’язав орган державної реєстрації актів цивільного стану виправити запис, що дозволило матері отримати недоплачені кошти за минулі періоди та підтвердило її право на 100% виплат у подальшому.

Обставини справи №517/215/25

Мати військовослужбовця, який зник безвісти у червні 2024 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині, звернулася до суду в порядку окремого провадження.

Батько військовослужбовця помер у 1986 році. За чинними правилами, у разі смерті одного з батьків саме другий з батьків має право на 100% грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти.

Однак військова частина, розглянувши подані документи, погодилася виплачувати заявниці лише 50% грошового забезпечення. Підставою стала розбіжність у відомостях про батька військовослужбовця, зокрема — у власному імені, зазначеному в актовому записі про смерть, порівняно з іншими офіційними документами, зокрема свідоцтвом про народження сина.

Через цю невідповідність військова частина не могла підтвердити факт смерті батька та визнати за матір’ю право на повну виплату.

Відмова ДРАЦС і звернення до суду

Заявниця звернулася до органу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про внесення змін до актового запису про смерть. Проте отримала відмову, оскільки відсутність актового запису про народження померлого, на думку ДРАЦС, не давала можливості встановити правильність написання його імені в позасудовому порядку.

У зв’язку з цим жінка скористалася правом на безоплатну правничу допомогу та звернулася до суду з заявою про встановлення факту неправильності відомостей актового запису цивільного стану.

Що встановив суд

Суд дослідив подані докази, зокрема:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження військовослужбовця;

паспортні та архівні документи;

виписки з погосподарських книг;

довідки органу місцевого самоврядування;

показання свідків — родичів і сусідів.

На підставі сукупності доказів суд дійшов висновку, що під час державної реєстрації смерті у 1986 році була допущена помилка у власному імені померлого, тоді як інші ідентифікаційні дані (дата і місце народження, місце проживання, сімейні зв’язки) повністю збігаються.

Суд також зазначив, що заявниця не мала можливості усунути цю помилку в позасудовому порядку, а встановлення відповідного юридичного факту безпосередньо впливає на реалізацію її майнових прав.

Правова позиція

Справу розглянуто в порядку окремого провадження, оскільки вона стосувалася встановлення юридичного факту, від якого залежить виникнення майнового права.

Суд нагадав, що:

органи ДРАЦС вносять зміни до актових записів цивільного стану за наявності достатніх підстав, у тому числі на підставі рішення суду;

у разі відмови органу ДРАЦС особа має право на судовий захист;

встановлення неправильності актового запису є належним способом захисту, якщо такий запис породжує негативні правові наслідки для заявника.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву та встановив факт неправильності відомостей актового запису про смерть у частині власного імені померлого.

Суд зобов’язав орган державної реєстрації актів цивільного стану внести відповідні зміни до цього запису.

Рішення є підставою для внесення змін до актового запису, але не замінює собою відповідного свідоцтва.

Як зазначає Безоплатна правнича допомога, після набрання рішенням законної сили заявниця повторно звернулася до військової частини з оновленими документами. У результаті їй донарахували 50% грошового забезпечення за минулі періоди. Також підтверджено право на 100% грошового забезпечення надалі.

