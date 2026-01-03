Из-за расхождений в документах — лишь 50% выплат: суд восстановил право матери пропавшего без вести военнослужащего

Ошибка в документах о смерти мужа мешала женщине получать полную выплату за сына — суд обязал ее исправить.

Фрунзевский районный суд Одесской области рассмотрел дело матери военнослужащего, который пропал без вести во время боевых действий, и встал на ее сторону.

Суд установил, что в актовой записи о смерти отца военнослужащего, составленной еще в 1986 году, была допущена ошибка. Из-за этой ошибки женщина не могла оформить полную выплату денежного обеспечения сына.

Суд обязал орган государственной регистрации актов гражданского состояния исправить запись, что позволило матери получить недоплаченные средства за прошлые периоды и подтвердило ее право на 100% выплат в дальнейшем.

Обстоятельства дела №517/215/25

Мать военнослужащего, который пропал без вести в июне 2024 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области, обратилась в суд в порядке отдельного производства.

Отец военнослужащего умер в 1986 году. По действующим правилам, в случае смерти одного из родителей именно второй родитель имеет право на 100% денежного обеспечения военнослужащего, который пропал без вести.

Однако воинская часть, рассмотрев поданные документы, согласилась выплачивать заявительнице лишь 50% денежного обеспечения. Основанием стало расхождение в сведениях об отце военнослужащего, в частности — в собственном имени, указанном в актовой записи о смерти, по сравнению с другими официальными документами, в том числе свидетельством о рождении сына.

Из-за этого несоответствия воинская часть не могла подтвердить факт смерти отца и признать за матерью право на полную выплату.

Отказ ДРАЦС и обращение в суд

Заявительница обратилась в орган государственной регистрации актов гражданского состояния с заявлением о внесении изменений в актовую запись о смерти. Однако получила отказ, поскольку отсутствие актовой записи о рождении умершего, по мнению ДРАЦС, не давало возможности установить правильность написания его имени во внесудебном порядке.

В связи с этим женщина воспользовалась правом на бесплатную правовую помощь и обратилась в суд с заявлением об установлении факта неправильности сведений актовой записи гражданского состояния.

Что установил суд

Суд исследовал представленные доказательства, в частности:

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении военнослужащего;

паспортные и архивные документы;

выписки из похозяйственных книг;

справки органа местного самоуправления;

показания свидетелей — родственников и соседей.

На основании совокупности доказательств суд пришел к выводу, что при государственной регистрации смерти в 1986 году была допущена ошибка в собственном имени умершего, тогда как другие идентификационные данные (дата и место рождения, место проживания, семейные связи) полностью совпадают.

Суд также отметил, что заявительница не имела возможности устранить эту ошибку во внесудебном порядке, а установление соответствующего юридического факта непосредственно влияет на реализацию ее имущественных прав.

Правовая позиция

Дело рассмотрено в порядке отдельного производства, поскольку оно касалось установления юридического факта, от которого зависит возникновение имущественного права.

Суд напомнил, что:

органы ДРАЦС вносят изменения в актовые записи гражданского состояния при наличии достаточных оснований, в том числе на основании решения суда;

в случае отказа органа ДРАЦС лицо имеет право на судебную защиту;

установление неправильности актовой записи является надлежащим способом защиты, если такая запись порождает негативные правовые последствия для заявителя.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление и установил факт неправильности сведений актовой записи о смерти в части собственного имени умершего.

Суд обязал орган государственной регистрации актов гражданского состояния внести соответствующие изменения в эту запись.

Решение является основанием для внесения изменений в актовую запись, но не заменяет собой соответствующее свидетельство.

Как отмечает Бесплатная правовая помощь, после вступления решения в законную силу заявительница повторно обратилась в воинскую часть с обновленными документами. В результате ей доначислили 50% денежного обеспечения за прошлые периоды. Также подтверждено право на 100% денежного обеспечения в дальнейшем.

