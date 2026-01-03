Що таке військово-облікова спеціальність і як її отримують — в ТЦК пояснили

Громадяни, які не проходили службу, отримують ВОС під час взяття на облік у ТЦК — з урахуванням освіти та фаху.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки роз’яснив, що таке військово-облікова спеціальність та хто її отримує.

Військово-облікова спеціальність (ВОС) — це категорія військового обліку, яка визначає фах, підготовку та належність військовослужбовця або військовозобов’язаного до певного роду військ чи сил.

Хто і коли отримує ВОС

Громадянам, які раніше не проходили військову службу, військово-облікову спеціальність присвоюють під час взяття на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. При цьому враховують рівень освіти та цивільну спеціальність.

Наприклад, особи з дипломом середньої медичної освіти отримують ВОС-879 — «Молодший спеціаліст з медичною освітою».

Військовослужбовці під час проходження служби можуть здобути додаткову ВОС після фахової підготовки в навчальних підрозділах.

Офіцерський склад отримує військово-облікову спеціальність після завершення навчання у військових закладах вищої освіти або в результаті переатестації.

Базова спеціальність для новобранців

Усі військовослужбовці, які вперше проходять службу, після завершення базової загальновійськової підготовки отримують ВОС-100 — «Стрілець». Надалі їх можуть скеровувати на навчання для здобуття іншої спеціальності відповідно до потреб підрозділів.

Як перевірити свою ВОС

Військовозобов’язані можуть дізнатися свою військово-облікову спеціальність у застосунку «Резерв+».

У військовослужбовців ВОС зазначають у військово-обліковому документі та особовій справі.

Військово-облікові спеціальності мають цифрове кодування, що забезпечує автоматизований облік. Переліки ВОС окремо затверджує Міністерство оборони України для рядового, сержантського та офіцерського складу.

У ТЦК та СП наголошують: перелік військово-облікових спеціальностей не є сталим і регулярно оновлюється відповідно до актуальних потреб Збройних сил України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.