  1. В Украине

Что такое военно-учетная специальность и как ее получают — в ТЦК пояснили

19:19, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Граждане, которые не проходили службу, получают ВУС во время постановки на учет в ТЦК — с учетом образования и специальности.
Что такое военно-учетная специальность и как ее получают — в ТЦК пояснили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разъяснил, что такое военно-учетная специальность и кто ее получает.

Военно-учетная специальность (ВУС) — это категория воинского учета, которая определяет специальность, подготовку и принадлежность военнослужащего или военнообязанного к определенному роду войск или сил.

Кто и когда получает ВУС

Гражданам, которые ранее не проходили военную службу, военно-учетную специальность присваивают во время постановки на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. При этом учитывают уровень образования и гражданскую специальность.

Например, лица с дипломом среднего медицинского образования получают ВУС-879 — «Младший специалист с медицинским образованием».

Военнослужащие во время прохождения службы могут получить дополнительную ВУС после профессиональной подготовки в учебных подразделениях.

Офицерский состав получает военно-учетную специальность после завершения обучения в военных заведениях высшего образования или в результате переаттестации.

Базовая специальность для новобранцев

Все военнослужащие, которые впервые проходят службу, после завершения базовой общевойсковой подготовки получают ВУС-100 — «Стрелок». В дальнейшем их могут направлять на обучение для получения другой специальности в соответствии с потребностями подразделений.

Как проверить свою ВУС

Военнообязанные могут узнать свою военно-учетную специальность в приложении «Резерв+».

У военнослужащих ВУС указывают в военно-учетном документе и личном деле.

Военно-учетные специальности имеют цифровое кодирование, что обеспечивает автоматизированный учет. Перечни ВУС отдельно утверждает Министерство обороны Украины для рядового, сержантского и офицерского состава.

В ТЦК и СП подчеркивают: перечень военно-учетных специальностей не является постоянным и регулярно обновляется в соответствии с актуальными потребностями Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие ТЦК военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]