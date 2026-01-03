Что такое военно-учетная специальность и как ее получают — в ТЦК пояснили
Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разъяснил, что такое военно-учетная специальность и кто ее получает.
Военно-учетная специальность (ВУС) — это категория воинского учета, которая определяет специальность, подготовку и принадлежность военнослужащего или военнообязанного к определенному роду войск или сил.
Кто и когда получает ВУС
Гражданам, которые ранее не проходили военную службу, военно-учетную специальность присваивают во время постановки на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. При этом учитывают уровень образования и гражданскую специальность.
Например, лица с дипломом среднего медицинского образования получают ВУС-879 — «Младший специалист с медицинским образованием».
Военнослужащие во время прохождения службы могут получить дополнительную ВУС после профессиональной подготовки в учебных подразделениях.
Офицерский состав получает военно-учетную специальность после завершения обучения в военных заведениях высшего образования или в результате переаттестации.
Базовая специальность для новобранцев
Все военнослужащие, которые впервые проходят службу, после завершения базовой общевойсковой подготовки получают ВУС-100 — «Стрелок». В дальнейшем их могут направлять на обучение для получения другой специальности в соответствии с потребностями подразделений.
Как проверить свою ВУС
Военнообязанные могут узнать свою военно-учетную специальность в приложении «Резерв+».
У военнослужащих ВУС указывают в военно-учетном документе и личном деле.
Военно-учетные специальности имеют цифровое кодирование, что обеспечивает автоматизированный учет. Перечни ВУС отдельно утверждает Министерство обороны Украины для рядового, сержантского и офицерского состава.
В ТЦК и СП подчеркивают: перечень военно-учетных специальностей не является постоянным и регулярно обновляется в соответствии с актуальными потребностями Вооруженных сил Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.