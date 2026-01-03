Что такое военно-учетная специальность и как ее получают — в ТЦК пояснили

Граждане, которые не проходили службу, получают ВУС во время постановки на учет в ТЦК — с учетом образования и специальности.

Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разъяснил, что такое военно-учетная специальность и кто ее получает.

Военно-учетная специальность (ВУС) — это категория воинского учета, которая определяет специальность, подготовку и принадлежность военнослужащего или военнообязанного к определенному роду войск или сил.

Кто и когда получает ВУС

Гражданам, которые ранее не проходили военную службу, военно-учетную специальность присваивают во время постановки на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. При этом учитывают уровень образования и гражданскую специальность.

Например, лица с дипломом среднего медицинского образования получают ВУС-879 — «Младший специалист с медицинским образованием».

Военнослужащие во время прохождения службы могут получить дополнительную ВУС после профессиональной подготовки в учебных подразделениях.

Офицерский состав получает военно-учетную специальность после завершения обучения в военных заведениях высшего образования или в результате переаттестации.

Базовая специальность для новобранцев

Все военнослужащие, которые впервые проходят службу, после завершения базовой общевойсковой подготовки получают ВУС-100 — «Стрелок». В дальнейшем их могут направлять на обучение для получения другой специальности в соответствии с потребностями подразделений.

Как проверить свою ВУС

Военнообязанные могут узнать свою военно-учетную специальность в приложении «Резерв+».

У военнослужащих ВУС указывают в военно-учетном документе и личном деле.

Военно-учетные специальности имеют цифровое кодирование, что обеспечивает автоматизированный учет. Перечни ВУС отдельно утверждает Министерство обороны Украины для рядового, сержантского и офицерского состава.

В ТЦК и СП подчеркивают: перечень военно-учетных специальностей не является постоянным и регулярно обновляется в соответствии с актуальными потребностями Вооруженных сил Украины.

