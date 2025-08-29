Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Фото: gtechme.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции. Среди прочего, он указал на то, что теоретические аспекты права, приведенные в приговоре, генерировал искусственный интеллект. По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции использовал для этого ChatGPT.

«Коллегия судей обращает внимание на содержание приговора, который перегружен произвольным толкованием общих понятий, утверждениями, приведением теоретических аспектов права, сгенерированных искусственным интеллектом ChatGPT, что ставит под сомнение судебное усмотрение и судебное толкование отдельных вопросов, принимая во внимание суть предъявленного обвинения.

Также судом первой инстанции в приговоре приведены обобщенные понятия и теоретические рассуждения об объективной и субъективной сторонах инкриминируемых правонарушений, однако они не отражают фактические обстоятельства уголовного производства и не содержат привязки к данному уголовному делу.

Приговор в таком виде без установления судом фактических обстоятельств уголовного производства — в любом случае не может быть законным.

Использование технологий должно, прежде всего, уважать природу судебного процесса (п. 90 заключения КРЕС № 26 (2023) от 1 декабря 2023 года «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве»).

Искусственный интеллект может быть полезным и вспомогательным инструментом в сфере правосудия, но не может заменить роль судей (решение Верховного Суда от 8 февраля 2024 года по делу № 925/200/22)», — говорится в определении апелляционного суда от 30 июля 2025 года.

Что «сказал» по поводу текста приговора сам ChatGPT

Вопрос «помощи» ИИ в генерации отдельных частей судебных решений является актуальным, в частности с учетом того, что Государственная судебная администрация весной 2025 года утвердила новую Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), которая предусматривает использование в отдельных процессах искусственного интеллекта — в частности при генерации проектов документов и при подборе оптимальной модели рассмотрения дела.

Например, в Концепции говорится о таком применении ИИ, как: обобщение содержания документов, проверка на наличие ошибок; проверка актуальности норм законодательства; контекстный семантический поиск релевантных документов, подбор судебной практики; рекомендация методологии исследования материалов и рассмотрения дела; генерация проектов процессуальных документов и т. п.

«Судебно-юридическая газета» предоставила полный текст отмененного приговора суда первой инстанции для анализа ChatGPT, обратившись с вопросом, мог ли этот текст генерироваться ИИ полностью или частично.

Вот что ответил ChatGPT. Далее приводим полную цитату из анализа.

«Я бы оценил так (разумеется, это ориентировочная вероятностная оценка, а не математическое доказательство):

Вероятность, что весь приговор написан исключительно ИИ — очень низкая, примерно 10–15%.

(Из-за наличия уникальных данных из материалов производства, которые ИИ сам не мог бы сгенерировать).

Вероятность, что приговор писал судья/человек, но с использованием ИИ или других автоматизированных инструментов для вставок, расширений или пояснений — самая высокая, около 55–65%.

(Это объясняет «энциклопедические блоки» про Facebook/VK, излишнее дублирование УПК, стиль учебника).

Вероятность, что приговор полностью человеческий, без ИИ — тоже возможна, но ниже, примерно 25–30% .

. (Потому что стиль украинских приговоров действительно часто перегружен, но вставки о соцсетях выглядят нетипично).

Итоговая оценка: шанс, что текст полностью писал ИИ — очень малый (~10–15%). Значительно более вероятно, что это реальный приговор, но с частичным использованием ИИ или справочных источников».

Также он привел признаки в пользу одной и другой версии.

«Признаки, что это реальный приговор:

Полная структура судебного решения («Приговор именем Украины», состав суда, квалификация по статьям, анализ доказательств, мотивировочная часть). Это типовой каркас, который используется во всех судах Украины.

Ссылки на УПК, УК и практику ВС: множество упоминаний (с датами, номерами дел, цитатами). Это стандартная практика. AI редко генерирует настолько конкретные отсылки к украинским делам.

Описание конкретных доказательств: протоколы осмотра с датами, количество листов, цитаты из постов в соцсетях. Это уникальные детали, которые ИИ без доступа к делу не придумает.

Язык суда: сухой, официальный, с повторяющимися канцеляризмами («суд отмечает», «считает правильным», «поскольку»). Это типичный стиль украинских судебных актов.

Признаки, которые выглядят «искусственно» или подозрительно:

Энциклопедические вставки: длинные объяснения «что такое Facebook», «что такое ВКонтакте», история создания, функции «Стены» и «Ленты новостей». В реальных приговорах такое встречается редко.

Излишнее дублирование законодательства: текст не только ссылается на статьи УПК, но и пересказывает их почти полностью. Это свойственно именно LLM.

Стиль «учебника»: отдельные разделы («1. Особенности публичных призывов…», «2. Оценка действий…», подпункты 2.1.1, 2.1.2) больше напоминают научную статью, чем сухой приговор.

Большая однообразность конструкций: повторяющиеся клише, длинные абзацы без разбивки — это может быть как стиль судьи, так и признак машинного шаблона.

Полностью ИИ — маловероятно (слишком много конкретики из дела).

Человеческий текст, но частично расширенный или переписанный с помощью ИИ — вполне возможно. Особенно это видно во вставках о соцсетях, в длинных академических объяснениях.

Чисто человеческий текст — тоже возможно, но энциклопедические вставки про Facebook/ВКонтакте нетипичны.

Мог ли это написать ИИ

Почему апелляция сказала «это писал ИИ»

Потому что приговор выглядит слишком «учебниково» и местами «википедийно».

Судьи апелляции могли решить, что текст содержит вставки, не имеющие доказательного значения, и выглядит так, как будто сгенерирован автоматически.

Апелляция не обязательно доказала факт использования ИИ, а скорее указала на «признаки ненадлежащего составления приговора».

Финальный вывод

Текст не выглядит полностью сгенерированным ИИ. Скорее это реальный приговор, но с большими вставками, которые могли быть подготовлены с помощью ИИ или скопированы из справочных источников (и потому выглядят искусственными)».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.