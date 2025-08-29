В Ровенской области нетрезвый водитель превысил скорость и влетел в забор: есть жертва

После празднования Дня рождения водитель сел за руль нетрезвым и убил человека.

В Ровенской области будут судить 24-летнего жителя Ровенского района, который совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла поздно вечером 1 июня этого года в селе Быстричи Березновской общины. Мужчина, празднуя свой день рождения, сел за руль автомобиля Opel Vectra на иностранной регистрации, находясь под хмельком и с неисправной тормозной системой. Двигаясь с превышением скорости, он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в металлические ворота и бетонное выступление забора местного лицея.

В результате ДТП погиб 22-летний пассажир авто — житель этого же села. Он скончался на месте происшествия.

Водителя задержали, ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в Березновский районный суд.

Водитель не отрицает вины и утверждает, что искренне раскаивается. За совершенное ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

