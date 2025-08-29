Практика судів
На Рівненщині нетверезий водій перевищив швидкість і влетів у паркан: є жертва

21:07, 29 серпня 2025
Після святкування Дня народження водій сів за кермо нетверезим і вбив людину.
На Рівненщині судитимуть 24-річного жителя Рівненського району, який скоїв смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Аварія сталася пізно ввечері 1 червня цього року в селі Бистричі Березнівської громади. Чоловік, святкуючи свій день народження, сів за кермо автомобіля Opel Vectra на іноземній реєстрації, перебуваючи напідпитку та з несправною гальмівною системою. Рухаючись із перевищенням швидкості, він не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у металеві ворота і бетонний виступ паркану місцевого ліцею.

Унаслідок ДТП загинув 22-річний пасажир авто — житель цього ж села. Він помер на місці події.

Водія затримали, йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скеровано до Березнівського районного суду.

Водій не заперечує провини та стверджує, що щиро кається. За скоєне йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

ДТП аварія

