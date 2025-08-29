Во Львовской области бывший руководитель лесничества допустил вырубку ценных пород деревьев на 10 миллионов гривен

Бывший руководитель Рава-Русского лесничества подозревается в незаконной вырубке деревьев под видом «переформирования».

Во Львовской области бывшего руководителя Рава-Русского лесничества подозревают в масштабных незаконных вырубках на 10 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что должностное лицо допустило вырубку около трех тысяч деревьев на территории леса Яворовского района Львовской области.

По данным следствия, в 2023–2024 годах под прикрытием фигуранта исполнители вырубали, в частности, ценные породы деревьев: дуб, сосну, граб, березу и ель.

Работы проводили под видом «рубок переформирования», то есть билеты выдавали на однотипные участки, а на самом деле вырубали деревья на смешанных участках, где это запрещено законодательством.

Противоправные действия должностного лица привели к уничтожению более 2,7 тысячи деревьев разных пород. Ущерб для окружающей среды и государства — более 9,6 млн грн.

В настоящее время бывшему руководителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Его подозревают в незаконной вырубке леса, превышении власти или служебных полномочий (ч. 4 ст. 246 УК Украины, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют возможную причастность к подобным схемам и других лесхозов региона.

