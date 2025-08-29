На Львівщині екскерівник лісництва допустив вирубку цінних порід дерев на 10 мільйонів гривень

Колишнього керівника Рава-Руського лісництва підозрюють у незаконній вирубці дерев під виглядом «переформування».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині колишнього керівника Рава-Руського лісництва підозрюють у масштабних незаконних рубках на 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що посадовець допустив вирубку близько трьох тисяч дерев на території лісу Яворівського району Львівщини.

За даними слідства, у 2023–2024 роках під прикриттям фігуранта виконавці вирубували, зокрема й цінні породи дерев: дуб, сосну, граб, березу та ялину.

Роботи проводили під виглядом «рубок переформування», тобто квитки видавали на однотипні ділянки, а насправді вирубували дерева на змішаних ділянках, де це заборонено законодавством.

Протиправні дії посадовця призвели до знищення понад 2,7 тисячі дерев різних порід. Збитки для довкілля та держави — понад 9,6 млн грн.

Наразі колишньому керівнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Його підозрюють у незаконній рубці лісу, перевищення влади або службових повноважень (ч. 4 ст. 246 КК України, ч. 3 ст. 365 КК України).

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливу причетність до подібних схем й інших лісгоспів регіону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.