Может ли ФЛП производить расчеты сертификатами без последствий — разъяснение налоговой

Налоговым кодексом Украины не запрещена продажа подарочных сертификатов, но есть нюансы.

Подарочные сертификаты стали популярным инструментом продаж во многих сферах бизнеса. Однако у физических лиц – предпринимателей возникает вопрос: разрешает ли законодательство не только продавать такие сертификаты, но и принимать их в качестве оплаты за товары или услуги?

В ГНС разъясняют, что согласно подпункту 2 пункта 291.4 статьи 291 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) к плательщикам единого налога второй группы относятся физические лица – предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производству и/или продаже товаров, а также в сфере ресторанного хозяйства, при условии, что в течение календарного года соблюдаются такие критерии:

не используют труд наемных работников или количество работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек;

объем дохода не превышает 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

К плательщикам единого налога третьей группы относятся физические лица – предприниматели, которые могут как использовать труд наемных работников, так и не использовать, при этом количество работников не ограничено, а объем дохода в течение календарного года не превышает 1167 размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

Согласно подпункту 1 пункта 292.1 статьи 292 НКУ, доходом плательщика единого налога для физического лица – предпринимателя является доход, полученный в течение отчетного периода в денежной форме (наличной и/или безналичной), материальной или нематериальной форме, как определено в пункте 292.3 статьи 292 НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховых выплат и возмещений, доходов в виде бюджетных грантов, а также доходов от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего физлицу на праве собственности и используемого в его хозяйственной деятельности.

Согласно пункту 291.6 статьи 291 НКУ, плательщики единого налога первой – третьей групп должны осуществлять расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, предоставленные услуги) исключительно в денежной форме — наличной или безналичной (в том числе с использованием электронных денег).

Пункт 292.6 статьи 292 НКУ определяет, что датой получения дохода плательщиком единого налога является дата поступления средств в денежной форме (наличной или безналичной), либо дата подписания акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг).

Согласно подпункту 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 НКУ, плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, предусмотренных НКУ, в случае применения иного способа расчетов, чем указанный в пункте 291.6 статьи 291 НКУ (кроме плательщиков третьей группы – электронных резидентов), — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором был применён такой способ расчетов.

Учитывая вышеизложенное, нормы раздела XIV НКУ не запрещают продажу подарочных сертификатов, однако оплата товара с использованием сертификата ФЛП-единщиками является формой расчета, не относящейся к денежной, а значит, лишает право применять упрощённую систему налогообложения, учета и отчетности.

Дополнительно уточняется, что регистрация плательщиком единого налога является бессрочной, но может быть аннулирована решением контролирующего органа, в том числе в случае использования ФЛП иного способа расчета, чем предусмотрено пунктом 291.6 статьи 291 НКУ — с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором допущено такое нарушение.

