Практика судов
  1. В мире

Японский город предлагает установить лимит в 2 часа на смартфон для всех жителей

22:40, 29 августа 2025
В Японии хотят заставить горожан меньше «залипать» в телефонах – максимум 2 часа каждый день.
Японский город предлагает установить лимит в 2 часа на смартфон для всех жителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Японский город Тойоаке предложил ограничить использование смартфонов для всех 69 тысяч жителей до двух часов в сутки. Идея, уже вызвавшая острые дискуссии о зависимости от гаджетов, сейчас обсуждается местными депутатами. Об этом сообщает BBC.

По словам мэра Масафуми Коки, документ не будет иметь силы закона и не предусматривает штрафов — это лишь рекомендация, которая должна «побудить людей более осознанно управлять своим временем перед экранами». Решение планируют вынести на голосование в октябре.

«Это не ограничение прав жителей и не наложение обязанностей. Я надеюсь, что инициатива станет поводом для семей обсудить, сколько и когда они пользуются смартфонами», — заявил мэр.

Ограничение не будет касаться случаев, когда гаджеты используют для учёбы, онлайн-тренировок или даже киберспортивной подготовки.

В то же время городские власти указывают на негативные последствия чрезмерного использования: школьники иногда отказываются идти в школу без телефона, а взрослые жертвуют сном или временем с семьёй ради бесконечной прокрутки ленты.

Во время общественных слушаний власти получили более 120 обращений, и около 80% жителей высказались против. Однако были и те, кто поддержал инициативу.

Согласно предложению, младшие школьники должны завершать использование смартфонов до 21:00, старшеклассники и взрослые — до 22:00.

В соцсетях жители активно обсуждают идею. Один из комментариев звучит так: «За два часа даже фильм полностью не посмотришь, не говоря уже о книге».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Япония телефон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва