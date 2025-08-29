Японский город предлагает установить лимит в 2 часа на смартфон для всех жителей

В Японии хотят заставить горожан меньше «залипать» в телефонах – максимум 2 часа каждый день.

Японский город Тойоаке предложил ограничить использование смартфонов для всех 69 тысяч жителей до двух часов в сутки. Идея, уже вызвавшая острые дискуссии о зависимости от гаджетов, сейчас обсуждается местными депутатами. Об этом сообщает BBC.

По словам мэра Масафуми Коки, документ не будет иметь силы закона и не предусматривает штрафов — это лишь рекомендация, которая должна «побудить людей более осознанно управлять своим временем перед экранами». Решение планируют вынести на голосование в октябре.

«Это не ограничение прав жителей и не наложение обязанностей. Я надеюсь, что инициатива станет поводом для семей обсудить, сколько и когда они пользуются смартфонами», — заявил мэр.

Ограничение не будет касаться случаев, когда гаджеты используют для учёбы, онлайн-тренировок или даже киберспортивной подготовки.

В то же время городские власти указывают на негативные последствия чрезмерного использования: школьники иногда отказываются идти в школу без телефона, а взрослые жертвуют сном или временем с семьёй ради бесконечной прокрутки ленты.

Во время общественных слушаний власти получили более 120 обращений, и около 80% жителей высказались против. Однако были и те, кто поддержал инициативу.

Согласно предложению, младшие школьники должны завершать использование смартфонов до 21:00, старшеклассники и взрослые — до 22:00.

В соцсетях жители активно обсуждают идею. Один из комментариев звучит так: «За два часа даже фильм полностью не посмотришь, не говоря уже о книге».

