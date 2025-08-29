Практика судів
Японське місто пропонує встановити ліміт у 2 години на смартфон для всіх мешканців

22:40, 29 серпня 2025
У Японії хочуть змусити містян менше «залипати» у телефонах — максимум 2 години щодня.
Японське місто пропонує встановити ліміт у 2 години на смартфон для всіх мешканців
Японське місто Тойоаке запропонувало обмежити користування смартфонами для всіх 69 тисяч мешканців до двох годин на добу. Ідея, що вже викликала гострі дискусії про залежність від ґаджетів, наразі обговорюється місцевими депутатами. Про це повідомляє ВВС.

За словами мера Масафумі Кокі, документ не матиме сили закону і не передбачає штрафів — це лише рекомендація, яка має «заохотити людей більш свідомо керувати своїм часом перед екранами». Рішення планують винести на голосування у жовтні.

«Це не обмеження прав мешканців і не накладання обов’язків. Я сподіваюся, що ініціатива стане приводом для сімей обговорити, скільки і коли вони користуються смартфонами», — заявив мер.

Обмеження не стосуватиметься випадків, коли гаджети використовують для навчання, онлайн-тренувань чи навіть кіберспортивних підготовок.

Водночас міська влада вказує на негативні наслідки надмірного користування: школярі іноді відмовляються йти до школи без телефону, а дорослі жертвують сном чи часом із родиною заради нескінченного скролінгу.

Під час громадських слухань влада отримала понад 120 звернень, і близько 80% мешканців висловилися проти. Проте були й ті, хто підтримав ініціативу.

Згідно з пропозицією, молодші школярі мали б завершувати користування смартфонами до 21:00, старшокласники й дорослі — до 22:00.

У соцмережах жителі активно обговорюють ідею. Один із коментарів звучить так: «За дві години навіть фільм повністю не подивишся, не кажучи вже про книжку».

