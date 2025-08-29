Польша станет ключевым тыловым хабом для гарантий безопасности Украины – Павел Залевский

Заместитель министра обороны Польши заявил, что Варшава обеспечит базы и аэродромы, но не будет отправлять войска.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи министров обороны Европейского Союза в Копенгагене заявил, что Польша будет играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины, предоставляя логистическую поддержку, базы и аэродромы для войск, задействованных в этих инициативах. Об этом сообщает польское издание RMF FM.

Залевский уточнил, что Польша не планирует отправлять свои войска на территорию Украины или участвовать в наземных операциях. Вместо этого страна сосредоточится на роли тылового хаба, поскольку ослабление собственной обороны недопустимо из-за внешних угроз.

«Угроза на границе с Россией и Беларусью настолько велика, что задачей Польши является обеспечение безопасности Европы на этом участке. Поэтому мы не можем ослаблять наши силы, отправляя их в Украину. Это все понимают», — подчеркнул Залевский.

Согласно планам, разработанным в рамках Коалиции желающих, европейские войска могут быть размещены в Украине после завершения активных боевых действий. Кроме того, планируется операция по защите украинского воздушного пространства. В этом контексте Польша возьмет на себя ответственность за предоставление инфраструктуры, в частности логистических центров, баз и аэродромов, которые будут использоваться для защиты неба Украины с территории Польши.

«Без того, что предлагает Польша, не будет никаких гарантий безопасности, поэтому предложение Польши является абсолютной гарантией того, что гарантии безопасности могут быть реализованы», – подчеркнул Залевский.

