Польща стане ключовим тиловим хабом для гарантій безпеки України – Павел Залевський

Заступник міністра оборони Польщі заявив, що Варшава забезпечить бази та аеродроми, але не відправлятиме війська.

Фото: wyborcza.pl

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу в Копенгагені заявив, що Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, надаючи логістичну підтримку, бази та аеродроми для військ, задіяних у цих ініціативах. Про це повідомляє польське видання RMF FM.

Залевський уточнив, що Польща не планує відправляти свої війська на територію України чи брати участь у наземних операціях. Натомість країна зосередиться на ролі тилового хабу, оскільки послаблення власної оборони є неприпустимим через зовнішні загрози.

«Загроза на кордоні з Росією та Білоруссю є настільки великою, що завданням Польщі є забезпечення безпеки Європи на цій ділянці. Тому ми не можемо послаблювати наші сили, відправляючи їх на Україну. Це всі розуміють», – підкреслив Залевський.

Згідно з планами, розробленими в рамках Коаліції охочих, європейські війська можуть бути розміщені в Україні після завершення активних бойових дій. Крім того, планується операція із захисту українського повітряного простору. У цьому контексті Польща візьме на себе відповідальність за надання інфраструктури, зокрема логістичних центрів, баз і аеродромів, які використовуватимуться для захисту неба України з території Польщі.

«Без того, що пропонує Польща, не буде жодних гарантій безпеки, тому пропозиція Польщі є абсолютною запорукою того, щоб гарантії безпеки могли бути реалізовані», – наголосив Залевський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.