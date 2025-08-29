Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

26 августа Кабмин принял постановление №1047, которым внесены изменения в постановление от 1 октября 2024 года №1129. Обновления касаются реализации экспериментального проекта по сертификации школ и подготовке внешних пилотов (операторов) беспилотных систем, включая беспилотные летательные аппараты (БпЛА), авиационные, наземные (роботизированные) и водные (плавающие) комплексы.

Как отметили в Минцифре, этим постановлением правительство открыло рынок для обучения операторов НРК и водных дронов.

«Украинские наземные роботизированные комплексы уже стали важной частью фронта. Они перевозят грузы, эвакуируют раненых, выполняют инженерные задачи. Влияние водных дронов также растет — их эффективность доказана в морских операциях.

Чтобы эти технологии работали на полную, нужны подготовленные операторы. Правительство приняло изменения к постановлению № 1129 и открыло рынок обучения операторов НРК и водных дронов. Ранее эта модель работала только для обучения пилотов БпЛА.

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы. Уже до конца года это позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут управлять новейшими технологиями на поле боя и в морских операциях», — пояснили в ведомстве.

Основные изменения

Расширение охвата беспилотных систем

Программа подготовки теперь включает не только операторов БпЛА, но и операторов наземных (роботизированных) и водных (плавающих) комплексов, а также инструкторов и членов экипажей этих систем. Это позволяет готовить специалистов для работы с разными типами беспилотных технологий, которые отвечают потребностям сил безопасности и обороны.

Сертификация и обучение

Постановление уточняет порядок сертификации школ, которые будут проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Юридические лица, желающие получить статус сертифицированной школы, должны иметь в собственности или пользовании по меньшей мере три единицы соответствующих беспилотных систем, утвержденные учебные программы и не менее трех квалифицированных инструкторов.

Государственное финансирование и ваучеры

Государственные заказчики получили право закупать услуги по подготовке операторов за бюджетные средства. Для этого вводится система ваучеров (направлений на обучение), которые будут выдаваться физическим лицам, в частности военнослужащим, для выбора сертифицированной школы. Оплата обучения будет осуществляться после успешного завершения курсов и получения сертификатов.

Военно-учетные специальности

Лица, получившие сертификаты, могут претендовать на назначение на должности в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбе и других силовых структурах. Например, сертифицированные операторы БпЛА могут стать операторами приборов наведения авиации, а операторы наземных комплексов — специалистами по робототехническим средствам.

Саморегулируемые организации

Полномочия по подготовке инструкторов и разработке учебных программ могут делегироваться саморегулируемым организациям, которые объединяют не менее трех сертифицированных школ. Это будет способствовать стандартизации и повышению качества обучения.

Цель проекта

Экспериментальный проект направлен на усиление возможностей сил безопасности и обороны через подготовку квалифицированных операторов беспилотных систем. Он будет действовать на период военного положения и предусматривает обучение по различным типам беспилотников, в том числе с функцией FPV (видение от первого лица).

Информация о сертифицированных школах и операторах будет доступна в единой информационной системе Минобороны. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Подробные требования к обучению и сертификации будут обнародованы на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.