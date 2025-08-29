Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

26 серпня Кабмін прийняв постанову №1047, якою внесені зміни до постанови від 1 жовтня 2024 року №1129. Оновлення стосуються реалізації експериментального проекту із сертифікації шкіл та підготовки зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних систем, включно з безпілотними літальними апаратами (БпЛА), авіаційними, наземними (роботизованими) та водними (плаваючими) комплексами.

Як зазначили у Мінцифри, цією постановою уряд відкрив ринок для навчання операторів НРК та водних дронів.

«Українські наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною фронту. Вони перевозять вантажі, евакуйовують поранених, виконують інженерні завдання.

Вплив водних дронів також зростає — їх ефективність доведена в морських операціях.

Щоб ці технології працювали на повну, потрібні підготовлені оператори. Уряд ухвалив зміни до постанови № 1129 і відкрив ринок навчання операторів НРК та водних дронів. Раніше ця модель працювала лише для навчання пілотів БпЛА.

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси. Уже до кінця року це дасть змогу підготувати тисячі спеціалістів, які управлятимуть новітніми технологіями на полі бою та в морських операціях», пояснили у відомстві.

Основні зміни

Розширення охоплення безпілотних систем

Програма підготовки тепер включає не лише операторів БпЛА, а й операторів наземних (роботизованих) та водних (плаваючих) комплексів, а також інструкторів і членів екіпажів цих систем. Це дозволяє готувати фахівців для роботи з різними типами безпілотних технологій, що відповідають потребам сил безпеки та оборони.

Сертифікація та навчання

Постанова уточнює порядок сертифікації шкіл, які проводитимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Юридичні особи, які бажають отримати статус сертифікованої школи, повинні мати у власності або користуванні щонайменше три одиниці відповідних безпілотних систем, затверджені навчальні програми та не менше трьох кваліфікованих інструкторів.

Державне фінансування та ваучери

Державні замовники отримали право закуповувати послуги з підготовки операторів за бюджетні кошти. Для цього запроваджується система ваучерів (направлень на навчання), які видаватимуться фізичним особам, зокрема військовослужбовцям, для вибору сертифікованої школи. Оплата навчання здійснюватиметься після успішного завершення курсів та отримання сертифікатів.

Військово-облікові спеціальності

Особи, які отримали сертифікати, можуть претендувати на призначення на посади в Збройних Силах України, Національній гвардії, СБУ, Держприкордонслужбі та інших силових структурах. Наприклад, сертифіковані оператори БпЛА можуть стати операторами приладів наведення авіації, а оператори наземних комплексів — спеціалістами з робототехнічних засобів.

Саморегулівні організації

Повноваження з підготовки інструкторів та розробки навчальних програм можуть делегуватися саморегулівним організаціям, які об’єднують щонайменше три сертифіковані школи. Це сприятиме стандартизації та підвищенню якості навчання.

Мета проекту

Експериментальний проект спрямований на посилення спроможностей сил безпеки та оборони через підготовку кваліфікованих операторів безпілотних систем. Він діятиме на період воєнного стану та передбачає навчання за різними типами безпілотників, зокрема з функцією FPV (бачення від першої особи).

Інформація про сертифіковані школи та операторів буде доступна в єдиній інформаційній системі Міноборони. Постанова набирає чинності з дня її опублікування. Детальні вимоги до навчання та сертифікації будуть оприлюднені на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Автор: Наталя Мамченко

