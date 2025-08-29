Практика судов
Сергей Ионушас заявил, что Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на принятии законопроекта о запрете судам смягчать наказание за неповиновение

12:43, 29 августа 2025
По словам главы правоохранительного комитета Сергея Ионушаса, около 20 командиров воинских частей настаивали на принятии законопроекта об отмене возможности смягчить наказание для военнослужащих за неповиновение.
Сергей Ионушас заявил, что Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на принятии законопроекта о запрете судам смягчать наказание за неповиновение
Именно командиры воинских частей боевого состава ВСУ настаивают на необходимости изменений в отношении юридической ответственности военнослужащих и принятии законопроекта 13452, которым судам предлагается запретить назначать наказание с испытательным сроком за совершение военнослужащими неповиновения или смягчать наказание, оставив лишь возможность тюрьмы на срок от 5 до 10 лет. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, который внес соответствующий законопроект в парламент.

Он отметил, что парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 27 августа рекомендовал принять этот законопроект за основу. Однако в заключении к этому документу говорится, что предложенные в редакции законопроекта изменения к статьям 69, 75 УК должны быть исключены при подготовке ко второму чтению.

По словам Сергея Ионушаса, «сегодня динамика войны отличается от 2022 года, поэтому из-за постоянного движения воинских частей, подразделений, отдельных военнослужащих ВСУ и других формирований возникла потребность в усовершенствовании положений законодательства по инициативе самих военнослужащих».

«Наш Комитет активно сотрудничает с Генштабом ВСУ и прислушивается к предложениям, которые поступают от военных. Именно командиры воинских частей боевого состава ВСУ (около 20 командиров) настаивали на необходимости реализации указанных инициатив, усовершенствовании отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих, а кто как не они, знают лучше, какие изменения нужны им на сегодняшний день», — сказал политик.

Он подчеркнул, что во время заседания профильного Комитета была заслушана информация подкомитета, выяснена позиция народных депутатов Украины — членов Комитета и приглашенных лиц, были учтены предоставленные выводы и состоялось всестороннее обсуждение вопроса.

«Хотя члены Комитета в целом поддержали законопроект, но после консультаций с экспертами и анализа мнения общественности пришли к выводу, что предложенные в редакции законопроекта изменения к статьям 69, 75 УК должны быть исключены при подготовке ко второму чтению, о чем говорится в Заключении Комитета, с которым также можно ознакомиться в прикрепленных документах на сайте Верховной Рады», — подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что Генштаб ВСУ выразил принципиальную поддержку этому законопроекту письмом за подписью начальника Генерального штаба. Ранее мы публиковали это письмо начальника Генштаба, однако приложение в виде писем командиров на сайте Верховной Рады отсутствует.

Напомним, Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова отметила, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов, а аргумент о повышении уровня дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет ВР по правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13452, которым предусмотрено, что за совершение военнослужащим неповиновения, то есть отказ выполнить приказ командира, а также другое умышленное невыполнение приказа, суд не сможет назначить более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком. Хотя члены комитета и рекомендовали исключить определенные нормы, законопроекты принимаются за основу в том виде, в котором они внесены, а поправки возможны только на стадии второго чтения.

Автор: Наталя Мамченко

суд Верховная Рада Украины законопроект

Идентификатор медиа - R40-02154.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
