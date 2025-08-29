Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Сергій Іонушас заявив, що на прийнятті законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання за непокору наполягають Генштаб і 20 командирів військових частин

12:43, 29 серпня 2025
За словами голови правоохоронного комітету Сергія Іонушаса, близько 20 командирів військових частин наполягали на прийнятті законопроекту про скасування можливості пом’якшити покарання за непокору військовослужбовців.
Сергій Іонушас заявив, що на прийнятті законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання за непокору наполягають Генштаб і 20 командирів військових частин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ наполягають на необхідності змін щодо юридичної відповідальності військовослужбовців і прийнятті законопроекту 13452, яким судам пропонується заборонити призначати покарання з іспитовим строком за вчинення військовослужбовцями непокори або ж пом’якшувати покарання, залишивши лише можливість тюрми на строк від 5 до 10 років. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, який вніс відповідний законопроект до парламенту.

Він зазначив, що парламентський Комітет із питань правоохоронної діяльності 27 серпня рекомендував прийняти цей законопроект за основу. Однак у висновку до цього документа йдеться, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання.

За словами Сергія Іонушаса, «сьогодні динаміка війни відрізняється від 2022 року, тому через постійний рух військових частин, підрозділів, окремих військовослужбовців ЗСУ й інших формувань виникла потреба в удосконаленні положень законодавства за ініціативою самих військовослужбовців».

«Наш Комітет активно співпрацює з Генштабом ЗСУ та дослухається до пропозицій, які надходять від військових. Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ (близько 20 командирів) наполягали на необхідності реалізації зазначених ініціатив, вдосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців, а хто як не вони, знають краще, які зміни потрібні їм на сьогоднішній день», - сказав політик.

Він наголосив, що під час засідання профільного Комітету була заслухана інформація підкомітету, з’ясовано позицію народних депутатів України – членів Комітету та запрошених осіб, були враховані надані висновки й відбулося всебічне обговорення питання.

«Хоча члени Комітету загалом підтримали законопроект, але після консультацій з експертами та аналізу думки громадськості дійшли висновку, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання, про що йдеться у Висновку Комітету, з яким також можна ознайомитись у прикріплених документах на сайті Верховної Ради», - підкреслив народний депутат.

Він додав, що Генштаб ЗСУ висловив принципову підтримку цього законопроекту листом за підписом начальника Генерального штабу. Раніше ми публікували цей лист начальника Генштабу, однак додаток у вигляді листів командирів на сайті Верховної Ради відсутній.

Нагадаємо, Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова зазначила, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів, аргумент же щодо підвищення рівня дисципліни шляхом посилення кримінальної відповідальності видається сумнівним.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Комітет ВР з правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13452, яким передбачено, що за вчинення військовослужбовцем непокори, тобто відмову виконати наказ командира, а також інше умисне невиконання наказу, суд не зможе призначити більш м’яке покарання, аніж від 5 до 10 років в’язниці, або покарання з іспитовим строком. Хоча члени комітету і рекомендували виключити певні норми, законопроекти приймаються за основу у тому вигляді, в якому вони внесені, а поправки можливі лише на стадії другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сергій Іонушас заявив, що на прийнятті законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання за непокору наполягають Генштаб і 20 командирів військових частин

За словами голови правоохоронного комітету Сергія Іонушаса, близько 20 командирів військових частин наполягали на прийнятті законопроекту про скасування можливості пом’якшити покарання за непокору військовослужбовців.

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва