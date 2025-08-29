Сергій Іонушас заявив, що на прийнятті законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання за непокору наполягають Генштаб і 20 командирів військових частин

За словами голови правоохоронного комітету Сергія Іонушаса, близько 20 командирів військових частин наполягали на прийнятті законопроекту про скасування можливості пом’якшити покарання за непокору військовослужбовців.

Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ наполягають на необхідності змін щодо юридичної відповідальності військовослужбовців і прийнятті законопроекту 13452, яким судам пропонується заборонити призначати покарання з іспитовим строком за вчинення військовослужбовцями непокори або ж пом’якшувати покарання, залишивши лише можливість тюрми на строк від 5 до 10 років. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, який вніс відповідний законопроект до парламенту.

Він зазначив, що парламентський Комітет із питань правоохоронної діяльності 27 серпня рекомендував прийняти цей законопроект за основу. Однак у висновку до цього документа йдеться, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання.

За словами Сергія Іонушаса, «сьогодні динаміка війни відрізняється від 2022 року, тому через постійний рух військових частин, підрозділів, окремих військовослужбовців ЗСУ й інших формувань виникла потреба в удосконаленні положень законодавства за ініціативою самих військовослужбовців».

«Наш Комітет активно співпрацює з Генштабом ЗСУ та дослухається до пропозицій, які надходять від військових. Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ (близько 20 командирів) наполягали на необхідності реалізації зазначених ініціатив, вдосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців, а хто як не вони, знають краще, які зміни потрібні їм на сьогоднішній день», - сказав політик.

Він наголосив, що під час засідання профільного Комітету була заслухана інформація підкомітету, з’ясовано позицію народних депутатів України – членів Комітету та запрошених осіб, були враховані надані висновки й відбулося всебічне обговорення питання.

«Хоча члени Комітету загалом підтримали законопроект, але після консультацій з експертами та аналізу думки громадськості дійшли висновку, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання, про що йдеться у Висновку Комітету, з яким також можна ознайомитись у прикріплених документах на сайті Верховної Ради», - підкреслив народний депутат.

Він додав, що Генштаб ЗСУ висловив принципову підтримку цього законопроекту листом за підписом начальника Генерального штабу. Раніше ми публікували цей лист начальника Генштабу, однак додаток у вигляді листів командирів на сайті Верховної Ради відсутній.

Нагадаємо, Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова зазначила, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів, аргумент же щодо підвищення рівня дисципліни шляхом посилення кримінальної відповідальності видається сумнівним.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Комітет ВР з правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13452, яким передбачено, що за вчинення військовослужбовцем непокори, тобто відмову виконати наказ командира, а також інше умисне невиконання наказу, суд не зможе призначити більш м’яке покарання, аніж від 5 до 10 років в’язниці, або покарання з іспитовим строком. Хоча члени комітету і рекомендували виключити певні норми, законопроекти приймаються за основу у тому вигляді, в якому вони внесені, а поправки можливі лише на стадії другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

