За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в’язниці без можливості суду пом’якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

16:43, 27 серпня 2025
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким військовослужбовців пропонується карати позбавленням волі від 5 до 10 років за непокору – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 27 серпня рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект, яким передбачено, що за вчинення військовослужбовцем непокори, тобто відмову виконати наказ командира, а також інше умисне невиконання наказу, суд не зможе призначити більш м’яке покарання, аніж від 5 до 10 років в’язниці, або покарання з іспитовим строком.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 13452 зареєстрували у Верховній Раді народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

Хоча члени комітету і рекомендували виключити певні норми при обговоренні цього законопроекту на засіданні, за правилами Верховної Ради законопроект приймається за основу у тому вигляді, в якому він внесений. Поправки можливі лише на стадії другого читання.

Таким чином, депутати пропонують, щоб військових за непокору можна було карати лише реальним позбавленням волі на строк від  5 до 10 років, без всіляких умовних строків.

Чинна стаття 69 Кримінального кодексу виключає можливість призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за вчинення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці низки злочинів, зокрема, самовільного залишення військової частини та дезертирства. Стаття 75 КК виключає можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці злочинів за статтями 403, 405, 407, 408, 429 КК.

Але статті 402 КК немає у цьому переліку, тобто, військові за непокору можуть зараз отримати умовне покарання або більш м’яке, якщо так вирішить суд.

«Поза увагою лишається кримінальне правопорушення – непокора, передбачене статтею 402 цього Кодексу, що є не логічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести», вважають депутати.

Тож, вони пропонують включити непокору, передбачену статтею 402 КК, до переліку діянь, за які не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено санкцією статті Особливої частини КК, та за які не може бути застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням.  

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», районний суд Харкова 18 серпня 2025 року у справі 638/14121/23 виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом також пропонується, щоб військовослужбовців не можна було звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.

Автор: Наталя Мамченко

За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в'язниці без можливості суду пом'якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

