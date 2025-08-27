Практика судів
Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

08:18, 27 серпня 2025
Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.
Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира
За вчинення військовослужбовцем непокори, тобто відмову виконати наказ командира, а також інше умисне невиконання наказу, суд не зможе призначити більш м’яке покарання, аніж від 5 до 10 років в’язниці, або покарання з іспитовим строком. Відповідний законопроект 13452, який зареєстрували у Верховній Раді народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші, 27 серпня планує розглянути Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Таким чином, депутати пропонують, щоб військових за непокору можна було карати лише позбавленням волі на строк від  5 до 10 років.

Чинна стаття 69 Кримінального кодексу виключає можливість призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за вчинення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці низки злочинів, зокрема, самовільного залишення військової частини та дезертирства. Стаття 75 КК виключає можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці злочинів за статтями 403, 405, 407, 408, 429 КК.

Але статті 402 КК немає у цьому переліку, тобто, військові за непокору можуть зараз отримати умовне покарання або більш м’яке, якщо так вирішить суд.

«Поза увагою лишається кримінальне правопорушення – непокора, передбачене статтею 402 цього Кодексу, що є не логічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести», вважають депутати.

Тож, вони пропонують включити непокору, передбачену статтею 402 КК, до переліку діянь, за які не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено санкцією статті Особливої частини КК, та за які не може бути застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням.  

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом також пропонується, щоб військовослужбовців не можна було звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», районний суд Харкова 18 серпня 2025 року у справі 638/14121/23 виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я.

Автор: Наталя Мамченко

суд Верховна Рада України законопроект рішення суду військовослужбовці

