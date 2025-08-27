Практика судов
За неподчинение приказу военнослужащий получит от 5 до 10 лет тюрьмы без возможности суда смягчить наказание — Комитет рекомендовал принять законопроект за основу

16:43, 27 августа 2025
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект, согласно которому военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет за неподчинение — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 27 августа рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, которым предусмотрено, что за совершение военнослужащим неповиновения, то есть отказа выполнить приказ командира, а также другое умышленное невыполнение приказа, суд не сможет назначить более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 13452 зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

Хотя члены комитета и рекомендовали исключить определенные нормы при обсуждении этого законопроекта на заседании, по правилам Верховной Рады законопроект принимается за основу в том виде, в котором он внесен. Поправки возможны только на стадии второго чтения.

Таким образом, депутаты предлагают, чтобы военных за неподчинение можно было наказывать только реальным лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, без всяких условных сроков.

Действующая статья 69 Уголовного кодекса исключает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке ряда преступлений, в частности, самовольного оставления воинской части и дезертирства. Статья 75 УК исключает возможность освобождения от отбывания наказания с испытанием за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке преступлений по статьям 403, 405, 407, 408, 429 УК.

Но статьи 402 УК нет в этом перечне, то есть, военные за неповиновение могут сейчас получить условное наказание или более мягкое, если так решит суд.

«Вне внимания остается уголовное правонарушение — неповиновение, предусмотренное статьей 402 этого Кодекса, что не логично, учитывая опасность этого деяния в условиях военного положения или в боевой обстановке и последствия, к которым совершение этого преступления может привести», — считают депутаты.

Поэтому они предлагают включить неповиновение, предусмотренное статьей 402 УК, в перечень деяний, за которые не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК, и за которые не может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», районный суд Харькова 18 августа 2025 года по делу 638/14121/23 оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ из-за состояния здоровья.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом также предлагается, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП.

Автор: Наталя Мамченко

