Генштаб направил письмо Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать законопроект о запрете судам смягчать наказание военным за неподчинение

В Генштабе ВСУ указали, что командиры воинских частей поддерживают этот законопроект.

Источник фото: АрміяInform

Генеральный штаб ВСУ направил на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука письмо, в котором просит поддержать законопроект 13452, которым, среди прочего, предлагается запретить судам смягчать наказание или применять испытательный срок к военнослужащим, совершившим неподчинение приказу командира. Соответствующее письмо появилось в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

«В настоящее время особенно актуальным в этом контексте является вопрос усовершенствования отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих Вооруженных Сил Украины за совершение военных административных и уголовных правонарушений, решение которого является предметом проекта Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения» №13452 от 4 июля 2025 года.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины уже выражал свою принципиальную поддержку этого законопроекта перед Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности письмом от 14 июля 2025 года № 300/1/C/5956.

Актуальность и необходимость реализации указанных законодательных инициатив подтверждается также и командирами воинских частей боевого состава Вооруженных Сил Украины в соответствующем обращении (прилагается)», — говорится в письме, которое подписал начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Непосредственное обращение командиров к письму, опубликованному на сайте парламента, не добавлено.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект 27 августа рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Как сообщили члены комитета — спорную норму могут убрать (но сделать это можно только в рамках поправок ко второму чтению).

В редакции, которая была внесена группой депутатов, среди которых глава Комитета Сергей Ионушас, предусмотрено, что за совершение военнослужащим неповиновения, то есть отказа выполнить приказ командира, а также другое умышленное невыполнение приказа, суд не сможет назначить более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком.

Сейчас действующая статья 69 Уголовного кодекса исключает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке ряда преступлений, в частности, самовольного оставления воинской части и дезертирства. Статья 75 УК исключает возможность освобождения от отбывания наказания с испытанием за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке преступлений по статьям 403, 405, 407, 408, 429 УК.

Но статьи 402 УК нет в этом перечне, то есть военные за неподчинение могут сейчас получить условное наказание или более мягкое, если так решит суд. Следовательно, депутаты предлагают эту опцию убрать.

Следует отметить, что сейчас статья 75 УК, касающаяся освобождения от наказания с испытанием, может применяться, к примеру, для коррупционеров. Так, принятый в целом в 2024 году законопроект 12039 установил, что ограничения по применению освобождения от отбывания наказания с испытанием не применяются, если суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о признании виновности в коррупционных делах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 13452 также предлагается, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП.

Так, в статье 22 КУоАП, которая устанавливает возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения, предлагается добавить норму, согласно которой положения этой статьи 22 не применяются к военным административным правонарушениям, предусмотренным главой 13-Б КУоАП, совершенным во время действия военного положения.

Также предлагается увеличить до одного года срок для наложения административного взыскания за совершение военных административных правонарушений, предусмотренных главой 13-Б КУоАП, совершенных в условиях военного положения.

Сейчас частью 2 статьи 38 КУоАП предусмотрено, что взыскание, в том числе за совершение военных административных правонарушений во время действия военного положения, может быть наложено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения.

Свои замечания на этот законопроект предоставило Министерство юстиции. Они касались усиления ответственности за уничтожение или повреждение военного имущества.

«Проектом Закона предлагается усилить уголовную ответственность за неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества (часть первая статьи 412 УК).

Следует отметить, что положениями статьи 65 УК предусмотрено, что суд назначает наказание, учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, в частности, вредные последствия, наступившие вследствие совершения уголовного правонарушения. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. Наказание прежде всего является исправительным и превентивным средством, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные целью меры.

Согласно статистическим данным, приведенным на веб-сайте «Судебная власть Украины», в 2024 году на основании статьи 412 УК в общей сложности были привлечены к ответственности 3 человека, в 2023 году к ответственности не привлечен ни один человек, в 2022 году — 1 человек.

Таким образом, приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что случаи привлечения к уголовной ответственности за неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества имеют несистемный, эпизодический характер. Учитывая вышеизложенное и то, что одним из оснований для усиления ответственности являются результаты исследований практики применения соответствующих статей УК и статистическое подтверждение того, что карательная сила соответствующих санкций утратила свою регуляторную роль и требует повышения, предлагаем при рассмотрении проекта Закона учесть позицию Государственного бюро расследований относительно показателей привлеченных лиц к ответственности», — отмечает министр юстиции Герман Галущенко в письме на имя Сергея Ионушаса.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», районный суд Харькова 18 августа 2025 года по делу 638/14121/23 оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ из-за состояния здоровья.

Автор: Наталя Мамченко

