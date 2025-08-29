Военный омбудсмен призвала законодателей не превращать судей в статистов, запрещая им назначать более мягкое наказание военнослужащим за неподчинение

Такие изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов, а аргумент о повышении уровня дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным — Ольга Решетилова представила свое заключение по законопроекту 13452.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13452, которым предусмотрено, что за совершение военнослужащим неподчинения, то есть отказа выполнить приказ командира, а также другое умышленное невыполнение приказа, суд не сможет назначить более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком. Хотя члены комитета и рекомендовали исключить определенные нормы, законопроекты принимаются за основу в том виде, в котором они внесены, а поправки возможны только на стадии второго чтения.

Данный законопроект прокомментировала Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.

«27 августа Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект, который, помимо прочего, предусматривает усиление уголовной ответственности для военнослужащих за неподчинение (ст. 402 УК). Фактически это означает запрет судам при вынесении приговоров назначать более мягкое наказание военнослужащим, чем это предусмотрено законом, и освобождать от отбывания наказания с испытанием (ст. 69 и 75 УК).

Авторы законопроекта обосновывают его необходимостью усиления дисциплины в Силах обороны. Хочу обратить внимание на то, что в 2022 году Верховная Рада уже принимала аналогичные законодательные изменения относительно других статей, касающихся военных преступлений: ст. 403, 405, 407, 408 и 429 УК Украины.

Проанализируем, помогла ли предыдущая законодательная инициатива усилить дисциплинированность и порядок в армии.

По данным, предоставленным Главным управлением защиты прав военнослужащих МОУ, количество случаев совершения уголовных правонарушений, предусмотренных упомянутыми статьями УК Украины, УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 66% по сравнению с аналогичным периодом, когда усиления ответственности не было.

Например, до соответствующих законодательных изменений в 2022 году было зафиксировано 9037 таких правонарушений, а в 2023-м (после вступления закона в силу) — 15 013.

Поэтому аргумент о способности повысить уровень дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным.

Также важно обратить внимание на статистику судебных процессов и судебную практику в уголовных производствах по 402-й ст. УК.

С начала 2025 года я осуществляю мониторинг судебных процессов, касающихся так называемых военных преступлений. За этот период я зафиксировала 257 приговоров, вступивших в законную силу, вынесенных украинскими судами в судебных производствах по обвинению в неподчинении (более точные цифры может предоставить Государственная судебная администрация). При этом я увидела только один (!) оправдательный приговор (как сообщала «Судебно-юридическая газета», районный суд Харькова 18 августа 2025 года по делу 638/14121/23 оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ из-за состояния здоровья — прим. ред.).

Абсолютное большинство приговоров — обвинительные. Часть судебных решений — об утверждении соглашения о признании виновности, что позволяет военнослужащему вернуться к прохождению службы. В случае принятия предложенного законопроекта такая процедура будет невозможна. Военнослужащий будет отбывать наказание от пяти до десяти лет.

При этом мониторинг судебных процессов свидетельствует, что суды очень часто не имеют возможности принять во внимание обстоятельства совершения правонарушения, не изучают медицинских и других документов. В то же время анализ обращений военнослужащих ко мне как к уполномоченной Президента позволяет сделать вывод, что нередко к неподчинению, невыполнению приказа или самовольному оставлению части приводят неучет со стороны командира состояния здоровья военнослужащего, непредоставление отпуска по семейным обстоятельствам, нездоровая атмосфера в воинском коллективе или застарелые нерешенные конфликты, унижение или давление со стороны командиров или сослуживцев.

Более того, как правило, производства, которые передали в суд правоохранительные органы, основываются на служебных расследованиях, проведение которых назначают командиры воинских частей или вышестоящее командование. Как показывает практика, правоохранительные органы редко проверяют установленные служебным расследованием факты или обстоятельства, что может вызвать сомнения в эффективности досудебного расследования.

Конечно, все перечисленное выше не оправдывает совершение правонарушения со стороны военнослужащего и не отрицает того факта, что существует немало случаев злостного умышленного неподчинения.

Но предложенными изменениями законодатель лишает суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, характеристики и дополнительную информацию и фактически превращает судей в статистов. Все это в значительной степени объясняет возмущение, которое вызвал законопроект №13452 у военнослужащих и общества в целом», — отметила Военный омбудсмен.

В то же время, по ее словам, законопроект предусматривает и другие изменения, касающиеся усиления административной ответственности за военные административные правонарушения (в частности распитие алкогольных напитков), уточнения правил освидетельствования на состояние опьянения и предоставления ВСП полномочий проверять документы у водителей военного транспорта, установления административной ответственности за злоупотребление властью со стороны военных должностных лиц во время военного положения. «Правильные и необходимые предложения, которые важно поддержать», — отметила Решетилова.

Военный омбудсмен призвала народных депутатов внимательно отнестись к описанным выше рискам.

«Украинская армия должна отличаться от армии врага тем, что дисциплина и сплоченность достигаются не силой и давлением, а братством, лидерскими качествами командиров и чувством справедливости», — подчеркнула она.

Автор: Наталя Мамченко

