Супруги из Херсонской области будут отбывать суровое наказание за добровольное участие в незаконном референдуме

Апелляционный суд оставил в силе приговоры супругам из Херсонской области за участие в «референдуме» оккупантов.

Ивано-Франковский апелляционный суд оставил без изменений приговоры суда первой инстанции в отношении супругов из Херсонской области, которые добровольно участвовали в проведении незаконного «референдума» во время оккупации в 2022 году. 54-летний мужчина и 51-летняя женщина из села Новониколаевка получили суровое наказание за сотрудничество с российскими захватчиками, несмотря на их утверждения о принуждении.

Суть дела

В 2022 году во время оккупации Высокопольской поселковой общины Бериславского района Херсонской области 54-летний мужчина и его 51-летняя жена добровольно участвовали в проведении незаконного «референдума», организованного российскими оккупантами. За эту деятельность им обещали денежное вознаграждение, однако средства они так и не получили. Супругов обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ивано-Франковский городской суд признал их виновными, после чего они обжаловали приговоры в апелляционном порядке.

Позиции сторон

Обвиняемые не признали своей вины и настаивали, что действовали под принуждением российских оккупантов. Они утверждали, что не имели выбора и участвовали в «референдуме» из-за угроз со стороны захватчиков. Однако сторона обвинения доказала, что супруги действовали добровольно, согласившись на сотрудничество с оккупантами ради обещанного вознаграждения. Суд первой инстанции установил, что их действия составляют коллаборационную деятельность, направленную против интересов Украины.

Что решил суд

Ивано-Франковский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы супругов в открытых судебных заседаниях:

25 августа 2025 года: Апелляционная жалоба 51-летней жительницы Херсонской области оставлена без удовлетворения. Приговор Ивано-Франковского городского суда, которым она была признана виновной по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины, оставлен без изменений. Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, запрета занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 10 лет, а также конфискации всего принадлежащего ей имущества.

28 августа 2025 года: Апелляционная жалоба 54-летнего жителя Херсонской области также оставлена без удовлетворения. Приговор Ивано-Франковского городского суда, который признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины, оставлен без изменений. Мужчине назначено 6 лет лишения свободы, запрет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и избирательных комиссиях на 10 лет, а также конфискация всего принадлежащего ему имущества.

Оба приговора апелляционный суд признал законными и обоснованными, подтвердив добровольный характер действий супругов в пользу оккупантов.

