Супруги из Херсонской области будут отбывать суровое наказание за добровольное участие в незаконном референдуме

Ивано-Франковский апелляционный суд оставил без изменений приговоры суда первой инстанции в отношении супругов из Херсонской области, которые добровольно участвовали в проведении незаконного «референдума» во время оккупации в 2022 году. 54-летний мужчина и 51-летняя женщина из села Новониколаевка получили суровое наказание за сотрудничество с российскими захватчиками, несмотря на их утверждения о принуждении.
Суть дела
В 2022 году во время оккупации Высокопольской поселковой общины Бериславского района Херсонской области 54-летний мужчина и его 51-летняя жена добровольно участвовали в проведении незаконного «референдума», организованного российскими оккупантами. За эту деятельность им обещали денежное вознаграждение, однако средства они так и не получили. Супругов обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ивано-Франковский городской суд признал их виновными, после чего они обжаловали приговоры в апелляционном порядке.
Позиции сторон
Обвиняемые не признали своей вины и настаивали, что действовали под принуждением российских оккупантов. Они утверждали, что не имели выбора и участвовали в «референдуме» из-за угроз со стороны захватчиков. Однако сторона обвинения доказала, что супруги действовали добровольно, согласившись на сотрудничество с оккупантами ради обещанного вознаграждения. Суд первой инстанции установил, что их действия составляют коллаборационную деятельность, направленную против интересов Украины.
Что решил суд
Ивано-Франковский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы супругов в открытых судебных заседаниях:
Оба приговора апелляционный суд признал законными и обоснованными, подтвердив добровольный характер действий супругов в пользу оккупантов.
