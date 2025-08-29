Практика судів
Подружжя з Херсонщини відбуватиме суворе покарання за добровільну участь в незаконному референдумі

21:43, 29 серпня 2025
Апеляційний суд залишив у силі вироки подружжю з Херсонщини за участь у «референдумі» окупантів.
Івано-Франківський апеляційний суд залишив без змін вироки суду першої інстанції щодо подружжя з Херсонської області, яке добровільно брало участь у проведенні незаконного «референдуму» під час окупації у 2022 році. 54-річний чоловік і 51-річна жінка з села Новомиколаївка отримали суворе покарання за співпрацю з російськими загарбниками, попри їхні твердження про примус.

Суть справи

У 2022 році під час окупації Високопільської селищної громади Бериславського району Херсонської області 54-річний чоловік і його 51-річна дружина добровільно брали участь у проведенні незаконного «референдуму», організованого російськими окупантами. За цю діяльність їм обіцяли грошову винагороду, однак кошти вони так і не отримали. Подружжя звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Івано-Франківський міський суд визнав їх винними, після чого вони оскаржили вироки в апеляційному порядку.

Позиції сторін

Обвинувачені не визнали своєї вини та наполягали, що діяли під примусом російських окупантів. Вони стверджували, що не мали вибору і брали участь у «референдумі» через погрози з боку загарбників. Проте сторона обвинувачення довела, що подружжя діяло добровільно, погодившись на співпрацю з окупантами заради обіцяної винагороди. Суд першої інстанції встановив, що їхні дії становлять колабораційну діяльність, спрямовану проти інтересів України.

Що вирішив суд

Івано-Франківський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги подружжя у відкритих судових засіданнях:

  • 25 серпня 2025 року: Апеляційну скаргу 51-річної мешканки Херсонської області залишено без задоволення. Вирок Івано-Франківського міського суду, яким її визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 КК України, залишено без змін. Жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, заборони обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років, а також конфіскації всього належного їй майна.
  • 28 серпня 2025 року: Апеляційну скаргу 54-річного мешканця Херсонської області також залишено без задоволення. Вирок Івано-Франківського міського суду, який визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 КК України, залишено без змін. Чоловіку призначено 6 років позбавлення волі, заборону обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та виборчих комісіях на 10 років, а також конфіскацію всього належного йому майна.

Обидва вироки апеляційний суд визнав законними та обґрунтованими, підтвердивши добровільний характер дій подружжя на користь окупантів.

суд Херсон Івано-Франківськ апеляція вирок

