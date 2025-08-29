Учитесь в аспирантуре — можно ли воспользоваться правом на налоговую скидку

В ГНС рассказали, реально ли аспирантам компенсировать часть расходов на обучение из-за налоговой скидки.

Налогоплательщики, которые обучаются в аспирантуре, могут воспользоваться правом на налоговую скидку за расходы, понесенные на оплату обучения. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Что говорит закон

Право на налоговую скидку и перечень расходов, которые можно включить в нее, определены в ст. 166 Налогового кодекса Украины.

В частности, согласно п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 НКУ, в налоговую скидку можно включить расходы, осуществленные в течение года в пользу отечественных учебных заведений. Речь идет об оплате обучения в детских садах, школах, профтехучилищах, высших учебных заведениях, а также за получение образования членами семьи первой степени родства или лицами под опекой.

Аспирантура входит в систему высшего образования

Согласно Закону Украины «О высшем образовании» №1556-VII, аспирантура относится к третьему (образовательно-научному/образовательно-творческому) уровню высшего образования. На этом этапе присуждается степень доктора философии или доктора искусства.

Таким образом, аспиранты являются соискателями высшего образования, и все расходы на их обучение можно относить к налоговой скидке. Это касается как полных, так и неполных месяцев обучения в течение отчетного года.

Как оформить налоговую скидку

Чтобы воспользоваться правом, налогоплательщик должен указать соответствующие расходы в годовой декларации о имущественном состоянии и доходах. Подать декларацию необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 НКУ).

Почему это важно

Налоговая скидка позволяет компенсировать часть расходов на образование, уменьшая сумму уплаченного налога на доходы физических лиц. Это особенно актуально для аспирантов, которые несут значительные финансовые расходы на получение научной степени.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что в Украине уже давно действует механизм налоговой скидки, позволяющий вернуть часть уплаченного НДФЛ. Несмотря на это, реально налоговой скидкой пользуется лишь около 1,1% налогоплательщиков и менее 1% домохозяйств.

