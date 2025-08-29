Практика судов
Учитесь в аспирантуре — можно ли воспользоваться правом на налоговую скидку

22:19, 29 августа 2025
В ГНС рассказали, реально ли аспирантам компенсировать часть расходов на обучение из-за налоговой скидки.
Налогоплательщики, которые обучаются в аспирантуре, могут воспользоваться правом на налоговую скидку за расходы, понесенные на оплату обучения. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Что говорит закон

Право на налоговую скидку и перечень расходов, которые можно включить в нее, определены в ст. 166 Налогового кодекса Украины.

В частности, согласно п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 НКУ, в налоговую скидку можно включить расходы, осуществленные в течение года в пользу отечественных учебных заведений. Речь идет об оплате обучения в детских садах, школах, профтехучилищах, высших учебных заведениях, а также за получение образования членами семьи первой степени родства или лицами под опекой.

Аспирантура входит в систему высшего образования

Согласно Закону Украины «О высшем образовании» №1556-VII, аспирантура относится к третьему (образовательно-научному/образовательно-творческому) уровню высшего образования. На этом этапе присуждается степень доктора философии или доктора искусства.

Таким образом, аспиранты являются соискателями высшего образования, и все расходы на их обучение можно относить к налоговой скидке. Это касается как полных, так и неполных месяцев обучения в течение отчетного года.

Как оформить налоговую скидку

Чтобы воспользоваться правом, налогоплательщик должен указать соответствующие расходы в годовой декларации о имущественном состоянии и доходах. Подать декларацию необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 НКУ).

Почему это важно

Налоговая скидка позволяет компенсировать часть расходов на образование, уменьшая сумму уплаченного налога на доходы физических лиц. Это особенно актуально для аспирантов, которые несут значительные финансовые расходы на получение научной степени.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что в Украине уже давно действует механизм налоговой скидки, позволяющий вернуть часть уплаченного НДФЛ. Несмотря на это, реально налоговой скидкой пользуется лишь около 1,1% налогоплательщиков и менее 1% домохозяйств.

Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

