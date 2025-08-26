Данило Гетманцев: Податковою знижкою користується лише 1% українців

Податкову знижку, яка дозволяє повернути частину сплаченого ПДФО за витрати на освіту, оренду, іпотеку чи лікування, в Україні використовує мізерна частка громадян — лише близько 1%.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що в Україні вже давно діє механізм податкової знижки, який дозволяє повернути частину сплаченого ПДФО.

За його словами, цим правом може скористатися кожен платник податків, подавши декларацію та підтвердивши витрати. До знижки можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування.

Попри це, реально податковою знижкою користується лише близько 1,1% платників податків і менше 1% домогосподарств. «В масштабах країни це — мізер», — наголосив Гетманцев.

Він також зазначив, що у 2019–2021 роках кількість поданих декларацій зростала на 2–4% щороку, однак після початку повномасштабного вторгнення відбулося різке падіння майже на третину. У 2024 році показник так і не повернувся до рівня 2021-го.

На думку Гетманцева, головною причиною є тіньова економіка: для отримання знижки потрібно мати офіційно підтверджені витрати та легальні доходи.

«Те, що люди не користуються знижкою, — це яскравий приклад того, як тінь краде наші гроші — і держави, і громадян. Податкова знижка могла б стати ефективним інструментом підтримки людей, але збагачення тіньовиків цьому перешкоджає», — заявив депутат.

Він закликав податкові органи активніше проводити роз’яснювальну роботу щодо механізму отримання податкової знижки.