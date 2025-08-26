Практика судов
Данило Гетманцев: Налоговой скидкой пользуется только 1% украинцев

13:03, 26 августа 2025
Налоговая скидка, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы на образование, аренду, ипотеку или лечение, в Украине использует мизерная доля граждан — всего около 1%.
Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что в Украине уже давно действует механизм налоговой скидки, который позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ.

По его словам, этим правом может воспользоваться каждый плательщик налогов, подав декларацию и подтвердив расходы. К скидке можно отнести расходы на обучение, аренду жилья для ВПЛ, страхование, ипотеку или лечение.

Несмотря на это, реально налоговой скидкой пользуются лишь около 1,1% плательщиков налогов и менее 1% домохозяйств. «В масштабах страны это — мизер», — подчеркнул Гетманцев.

Он также отметил, что в 2019–2021 годах количество поданных деклараций росло на 2–4% ежегодно, однако после начала полномасштабного вторжения произошло резкое падение почти на треть. В 2024 году показатель так и не вернулся к уровню 2021-го.

По мнению Гетманцева, главной причиной является теневая экономика: для получения скидки нужно иметь официально подтверждённые расходы и легальные доходы.

«То, что люди не пользуются скидкой, — это яркий пример того, как тень крадёт наши деньги — и государства, и граждан. Налоговая скидка могла бы стать эффективным инструментом поддержки людей, но обогащение теневиков этому мешает», — заявил депутат.

Он призвал налоговые органы активнее проводить разъяснительную работу относительно механизма получения налоговой скидки.

