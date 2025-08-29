Навчаєтесь в аспірантурі — чи можна скористатися правом на податкову знижку

У ДПС розповіли, чи реально аспірантам компенсувати частину витрат на навчання через податкову знижку.

Платники податків, які навчаються в аспірантурі, можуть скористатися правом на податкову знижку за витрати, понесені на оплату навчання. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Що говорить закон

Право на податкову знижку та перелік витрат, які можна включити до неї, визначено у ст. 166 Податкового кодексу України.

Зокрема, відповідно до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, до податкової знижки можна включити витрати, здійснені протягом року на користь вітчизняних закладів освіти. Йдеться про оплату навчання в дитячих садках, школах, профтехзакладах, вищих навчальних закладах, а також за здобуття освіти членами сім’ї першого ступеня споріднення чи особами під опікою.

Аспірантура входить до системи вищої освіти

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» №1556-VII, аспірантура належить до третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти. На цьому етапі здобувається ступінь доктора філософії або доктора мистецтва.

Таким чином, аспіранти є здобувачами вищої освіти, і всі витрати на їхнє навчання можна відносити до податкової знижки. Це стосується як повних, так і неповних місяців навчання протягом звітного року.

Як оформити податкову знижку

Щоб скористатися правом, платник податку повинен зазначити відповідні витрати у річній декларації про майновий стан і доходи. Подати декларацію необхідно до 31 грудня року, що настає за звітним (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).

Чому це важливо

Податкова знижка дозволяє компенсувати частину витрат на освіту, зменшуючи суму сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Це особливо актуально для аспірантів, які несуть значні фінансові витрати на здобуття наукового ступеня.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що в Україні вже давно діє механізм податкової знижки, який дозволяє повернути частину сплаченого ПДФО. Попри це, реально податковою знижкою користується лише близько 1,1% платників податків і менше 1% домогосподарств.

