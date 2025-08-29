Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Председатель Конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Президента Михаил Буроменский подал на рассмотрение Владимиру Зеленскому список из 6 юристов, которые могут стать членами Высшего совета правосудия.

Соответственно на две вакантные должности членов Совета правосудия от Президента претендуют:

ЖИТНИЙ Александр Александрович – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в 2021–2024 годах.

КИЦЕЛЮК Василий Мирославович – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Ивано-Франковского юридического института НУ «Одесская юридическая академия». В 2016-2022 годах – заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

КОЗЛОВ Андрей Георгиевич – адвокат, член Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя НАПК. В 2016-2019 годах – член Высшей квалификационной комиссии судей.

МАХИНЧУК Виталий Николаевич – адвокат, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Бурчака Национальной академии правовых наук. Заместитель члена Совещательной группы экспертов по квоте Президента.

САВЬЮК Максим Игоревич – старший детектив Первого Главного подразделения детективов НАБУ. В прошлом – помощник судьи Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

СОКОЛОВА Виктория Вячеславовна – судья Киевского апелляционного суда.

Этический совет 11 августа 2025 года определил 16 победителей конкурса на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Президента.

Напомним, что конкурс на две вакантные должности членов ВСП по квоте Президента был объявлен еще 25 ноября 2024 года. К участию в конкурсе было допущено 40 человек.

