Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

Голова Конкурсної комісії, яка здійснює відбір кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента Михайло Буроменський подав на розгляд Володимиру Зеленському список з 6 правників, які можуть стати членами Вищої ради правосуддя.

Відповідно, на дві вакантні посади членів Ради правосуддя від Президента претендують:

ЖИТНИЙ Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів в 2021-2024 годах.

КІЦЕЛЮК Василь Мирославович - доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеська юридична академія». У 2016-2022 роках – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

КОЗЛОВ Андрій Георгійович – адвокат, член Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. У 2016-2019 роках – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

МАХІНЧУК Віталій Миколайович – адвокат, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук. Заступник члена Дорадчої групи експертів по квоті Президента.

САВ’ЮК Максим Ігорович – старший детектив Першого Головного підрозділу детективів НАБУ. У минулому – помічник судді Апеляційного суду Івано-Франківської області.

СОКОЛОВА Вікторія В’ячеславівна – суддя Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, що Етична рада 11 серпня 2025 року визначила 16 переможців конкурсу на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Конкурс на дві вакантні посади членів ВРП по квоті Президента був оголошений ще 25 листопада 2024 року. До участі у конкурсі було допущено 40 осіб.

Автор: В'ячеслав Хрипун

