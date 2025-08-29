Как искусственный интеллект защищает научные исследования от мошенников – новый ИИ-инструмент

Искусственный интеллект научили распознавать «хищнические» научные журналы, чтобы помочь авторам избегать мошеннических публикаций и сохранить доверие к науке.

Открытый доступ к научным публикациям позволяет ученым бесплатно распространять результаты своих работ, делая знания доступными для всех. Но вместе с популярностью этой модели начали расти и так называемые «хищнические журналы» — издания, которые зарабатывают на авторских взносах, обещают быструю публикацию, но игнорируют качественный рецензируемый отбор.

Теперь ученые создали новый инструмент на основе искусственного интеллекта, способный распознавать признаки таких сомнительных журналов и помогать авторам избегать недобросовестных издателей. Об этом сообщает портал Phys.org

Как работает система

Исследователи, чья работа опубликована в Science Advances, «натренировали» искусственный интеллект на данных более 12 тысяч высококачественных изданий и около 2,5 тысяч сомнительных журналов, исключенных из Directory of Open Access Journals (DOAJ) за нарушение правил.

Алгоритм научился выявлять «красные флажки» на сайтах и в публикациях, в частности:

отсутствие информации о редакционной коллегии,

низкий уровень цитирования,

некачественный или небрежно сделанный сайт.

После обучения модель проверила 93 804 журнала из базы Unpaywall — сервиса, который предоставляет бесплатный доступ к научным статьям. В результате было выявлено более 1000 новых подозрительных изданий, которые уже опубликовали сотни тысяч статей.

Риски и ограничения

Авторы исследования не называют конкретных журналов, опасаясь юридических последствий. В то же время они отмечают, что большинство подозрительных изданий происходят из развивающихся стран.

Несмотря на успехи, система имеет ограничения: она ошибается в 24% случаев, то есть каждый четвертый «подозрительный» журнал может оказаться вполне легитимным. Поэтому, подчеркивают ученые, ИИ должен работать вместе с человеческой экспертизой.

«Наши результаты демонстрируют потенциал искусственного интеллекта в масштабных проверках добросовестности, одновременно подтверждая, что необходимо сочетание автоматического отбора и экспертной оценки», — говорится в статье.

Исследователи убеждены: совершенствование ИИ поможет противостоять новым методам «хищнических издателей». А сотрудничество людей и технологий станет залогом того, что авторы смогут избегать мошеннических изданий и защищать научную добросовестность в мире.

