Як штучний інтелект захищає наукові дослідження від шахраїв — новий ШІ-інструмент

Штучний інтелект навчили розпізнавати «хижацькі» наукові журнали, щоб допомогти авторам уникати шахрайських публікацій та зберегти довіру до науки.

Відкритий доступ до наукових публікацій дає змогу вченим безкоштовно поширювати результати своїх робіт, роблячи знання доступними для всіх. Але разом із популярністю цієї моделі почали зростати й так звані «хижацькі журнали» — видання, які заробляють на авторських внесках, обіцяють швидку публікацію, проте ігнорують якісний рецензований відбір.

Тепер науковці створили новий інструмент на основі штучного інтелекту, здатний розпізнавати ознаки таких сумнівних журналів і допомагати авторам уникати недоброчесних видавців. Про це повідомляє портал Phys.org

Як працює система

Дослідники, чия робота опублікована у Science Advances, «натренували» штучний інтелект на даних понад 12 тисяч високоякісних видань та близько 2,5 тисяч сумнівних журналів, вилучених із Directory of Open Access Journals (DOAJ) за порушення правил.

Алгоритм навчився виявляти «червоні прапорці» на сайтах і в публікаціях, зокрема:

відсутність інформації про редакційну колегію,

низький рівень цитування,

неякісний або недбало зроблений сайт.

Після навчання модель перевірила 93 804 журнали з бази Unpaywall — сервісу, який надає безкоштовний доступ до наукових статей. У результаті було виявлено понад 1000 нових підозрілих видань, що вже опублікували сотні тисяч статей.

Ризики та обмеження

Автори дослідження не називають конкретних журналів, остерігаючись юридичних наслідків. Водночас вони зазначають, що більшість підозрілих видань походять із країн, що розвиваються.

Попри успіхи, система має обмеження: вона помиляється у 24% випадків, тобто кожен четвертий «підозрілий» журнал може виявитися цілком легітимним. Тому, наголошують вчені, ШІ має працювати разом із людською експертизою.

«Наші результати демонструють потенціал штучного інтелекту у масштабних перевірках доброчесності, водночас підтверджуючи, що потрібне поєднання автоматичного відбору та експертної оцінки», — йдеться у статті.

Дослідники переконані: удосконалення ШІ допоможе протистояти новим методам «хижацьких видавців». А співпраця людей та технологій стане запорукою того, що автори зможуть уникати шахрайських видань і захищати наукову доброчесність у світі.

