В США большое жюри отказалось выдвигать обвинение мужчине, бросившему сэндвич в агента

Федеральное большое жюри в Вашингтоне отказалось выдвигать обвинение бывшему сотруднику Министерства юстиции США Шону Данну, которого арестовали после того, как он бросил сэндвич в агента Таможенной и пограничной службы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 10 августа в центре Вашингтона. По данным следствия, Данн кричал «Я не хочу вас в моем городе!» и якобы называл правоохранителей «фашистами», а затем бросил в агента сэндвич в стиле «саб». После этого его задержали, а позже уволили с должности в Минюсте.

Прокуроры пытались добиться выдвижения обвинения в тяжком преступлении, однако жюри отказало — что является крайне редким случаем в подобных делах. Прокуроры, вероятно, попытаются снова добиваться выдвижения обвинения перед другим большим жюри в отношении Данна, сообщил источник.

Данну предъявили обвинения по уголовной жалобе в нападении, сопротивлении и воспрепятствовании офицерам, однако он своей вины не признает.

Дело вызвало широкий резонанс в США. Это уже не первый случай за последние недели, когда большое жюри в Вашингтоне не поддержало прокуроров. Ранее они также не смогли добиться обвинения женщины, которую обвиняли в ударе по руке агента ФБР — обвинение было снижено до проступка.

