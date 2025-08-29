У США велике журі відмовилося висунути обвинувачення чоловікові, який кинув сендвіч в агента

Прокурори намагалися інкримінувати йому тяжкий злочин, однак жюрі відхилило клопотання.

Федеральне велике журі у Вашингтоні відмовилося висунути обвинувачення колишньому співробітнику Міністерства юстиції США Шону Данну, якого заарештували після того, як він кинув сендвіч у агента Митної та прикордонної служби. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело.

Інцидент стався 10 серпня у центрі Вашингтона. За даними слідства, Данн, кричав «Я не хочу вас у моєму місті!» та нібито називав правоохоронців «фашистами», а потім кинув у агента сендвіч у стилі «саб». Після цього його затримали, а згодом звільнили з посади у Мін’юсті.

Прокурори намагалися добитися висунення обвинувачення у тяжкому злочині, проте журі відмовило — що є вкрай рідкісним випадком у подібних справах. Прокурори, ймовірно, спробують знову домагатися висунення обвинувачення перед іншим великим журі щодо Данна, повідомило джерело.

Данну висунули звинувачення за кримінальною скаргою у нападі, опорі та перешкоджанні офіцерам, однак він своєї вини не визнає.

Справа викликала широкий резонанс у США. Це вже не перший випадок за останні тижні, коли велике журі у Вашингтоні не підтримало прокурорів. Раніше вони також не змогли добитися обвинувачення жінки, яку звинувачували в ударі по руці агента ФБР — звинувачення знизили до проступку.

