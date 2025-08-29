Практика судів
  1. У світі
  2. / Суд інфо

У США велике журі відмовилося висунути обвинувачення чоловікові, який кинув сендвіч в агента

21:33, 29 серпня 2025
Прокурори намагалися інкримінувати йому тяжкий злочин, однак жюрі відхилило клопотання.
У США велике журі відмовилося висунути обвинувачення чоловікові, який кинув сендвіч в агента
Джерело фото: Tero Pesonen / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральне велике журі у Вашингтоні відмовилося висунути обвинувачення колишньому співробітнику Міністерства юстиції США Шону Данну, якого заарештували після того, як він кинув сендвіч у агента Митної та прикордонної служби. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело.

Інцидент стався 10 серпня у центрі Вашингтона. За даними слідства, Данн, кричав «Я не хочу вас у моєму місті!» та нібито називав правоохоронців «фашистами», а потім кинув у агента сендвіч у стилі «саб». Після цього його затримали, а згодом звільнили з посади у Мін’юсті.

Прокурори намагалися добитися висунення обвинувачення у тяжкому злочині, проте журі відмовило — що є вкрай рідкісним випадком у подібних справах. Прокурори, ймовірно, спробують знову домагатися висунення обвинувачення перед іншим великим журі щодо Данна, повідомило джерело.

Данну висунули звинувачення за кримінальною скаргою у нападі, опорі та перешкоджанні офіцерам, однак він своєї вини не визнає.

Справа викликала широкий резонанс у США. Це вже не перший випадок за останні тижні, коли велике журі у Вашингтоні не підтримало прокурорів. Раніше вони також не змогли добитися обвинувачення жінки, яку звинувачували в ударі по руці агента ФБР — звинувачення знизили до проступку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США прокурор

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва