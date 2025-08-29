Новым предпринимателям напомнили: когда подается декларация и с какого месяца действует упрощенная система

Вновь созданный ФЛП в первый месяц после регистрации работает на общей системе налогообложения.

Главное управление ГНС в Киевской области напоминает предпринимателям-новичкам об особенностях налогообложения после государственной регистрации.

Когда применяется упрощенная система?

Согласно Налоговому кодексу Украины (п.п. 298.1.2 ст. 298 НКУ), физическое лицо – предприниматель (ФЛП), которое подало заявление на применение упрощенной системы до конца месяца регистрации, автоматически переходит на единый налог с 1 числа следующего месяца. Это касается ФЛП, которые выбирают 1 или 2 группу.

До этого момента предприниматель находится на общей системе налогообложения, а полученные доходы обязательно включаются в налоговую декларацию.

Налоговые декларации для вновь созданных ФЛП

Единый налог (1 и 2 группа): декларация подается один раз в год — в течение 60 дней после окончания налогового года (п.п. 49.18.3 НКУ).

Общая система: в период от даты госрегистрации до перехода на упрощенную систему предприниматель отчитывается по правилам ст. 177 НКУ.

Формы деклараций утверждены приказами Министерства финансов:

для плательщиков единого налога — № 578 от 19.06.2015;

для налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах — № 859 от 2.10.2015.

Сроки подачи и уплаты налогов

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается до 1 мая года, следующего за отчетным.

Уплатить налоговое обязательство необходимо в течение 10 дней после предельного срока подачи декларации (ст. 57 НКУ).

Важно

ГНС подчеркивает: вновь созданный ФЛП в первый месяц после регистрации еще находится на общей системе, даже если уже подал заявление на упрощенную. Только со следующего месяца будет действовать выбранный единый налог.

Таким образом, предприниматели должны вести учет доходов и вовремя подавать соответствующие декларации, чтобы избежать штрафов и налоговых рисков.

