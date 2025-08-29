Новим підприємцям нагадали: коли подається декларація та з якого місяця діє спрощена система

Новостворений ФОП у перший місяць після реєстрації працює на загальній системі оподаткування.

Головне управління ДПС у Київській області нагадує підприємцям-початківцям про особливості оподаткування після державної реєстрації.

Коли застосовується спрощена система?

Згідно з Податковим кодексом України (п.п. 298.1.2 ст. 298 ПКУ), фізична особа – підприємець (ФОП), яка подала заяву на застосування спрощеної системи до кінця місяця реєстрації, автоматично переходить на єдиний податок з 1 числа наступного місяця. Це стосується ФОП, які обирають 1 або 2 групу.

До цього моменту підприємець перебуває на загальній системі оподаткування, а отримані доходи обов’язково включаються до податкової декларації.

Податкові декларації для новостворених ФОП

Єдиний податок (1 і 2 група): декларація подається раз на рік — протягом 60 днів після завершення податкового року (п.п. 49.18.3 ПКУ).

Загальна система: у період від дати держреєстрації до переходу на спрощену систему підприємець звітує за правилами ст. 177 ПКУ.

Форми декларацій затверджені наказами Міністерства фінансів:

для платників єдиного податку — № 578 від 19.06.2015;

для податкової декларації про майновий стан і доходи — № 859 від 2.10.2015.

Строки подання та сплати податків

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня року, що настає за звітним.

Сплатити податкове зобов’язання необхідно протягом 10 днів після граничного строку подання декларації (ст. 57 ПКУ).

Важливо

ДПС наголошує: новостворений ФОП у перший місяць після реєстрації ще перебуває на загальній системі, навіть якщо вже подав заяву на спрощену. Лише з наступного місяця діятиме обраний єдиний податок.

Таким чином, підприємці повинні вести облік доходів та вчасно подавати відповідні декларації, аби уникнути штрафів і податкових ризиків.

