Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин опубликовал постановление от 26 августа 2025 года №1028, которым внес изменения в постановления №363 «Вопросы оборонных закупок» и №472 «Некоторые вопросы использования средств, поступающих на счета для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) на поддержку Украины».

Так, пункт 2 постановления Кабмина «Вопросы оборонных закупок» правительственные чиновники дополнили нормой, которой определили областные, Киевскую городскую государственные (военные) администрации или уполномоченные ими структурные подразделения со статусом юридического лица публичного права государственными заказчиками в сфере обороны по осуществлению закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения (товаров двойного использования) для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований по запросу воинских частей Вооруженных Сил, других военных формирований с последующей передачей закупленных товаров, работ и услуг запрашивающему за счет средств со специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований в соответствии с Порядком использования счетов для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) на поддержку Украины «UNITED24», утвержденным постановлением Кабмина от 19 апреля 2022 г. № 472 — на период военного положения в Украине или отдельных ее местностях.

Соответственно, порядок использования добровольных взносов дополнили нормой о КГВА. Так, предусмотрено, что средства со специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил по согласованию с Минобороны могут перечисляться областным, Киевской городской военным администрациям (госадминистрациям) или уполномоченным ими структурным подразделениям областных, Киевской городской военных администраций (госадминистраций) со статусом юридического лица публичного права для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования, работ и услуг, в частности оборонного назначения, для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований по запросу воинских частей Вооруженных Сил, других военных формирований с последующей передачей закупленных товаров, работ и услуг запрашивающему.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.