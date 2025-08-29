Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін опублікував постанову від 26 серпня 2025 року №1028, якою вніс зміни до постанов №363 «Питання оборонних закупівель» та №472 «Деякі питання використання коштів, що надходять на рахунки для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України».

Так, пункт 2 постанови Кабміну «Питання оборонних закупівель» урядовці доповнили нормою, якою визначили обласні, Київську міську державні (військові) адміністрації або уповноважені ними структурні підрозділи із статусом юридичної особи публічного права державними замовниками у сфері оборони щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення (товарів подвійного використання) для потреб Збройних Сил, інших військових формувань на запит військових частин Збройних Сил, інших військових формувань з подальшою передачею закуплених товарів, робіт та послуг запитувачу за рахунок коштів із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку Збройних Сил для потреб Збройних Сил, інших військових формувань відповідно до Порядку використання рахунків для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України «UNITED24», затвердженого постановою Кабміну від 19 квітня 2022 р. № 472 — на період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.

Відповідно, порядок використання добровільних внесків доповнили нормою про КМВА. Так, передбачено, що кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку Збройних Сил за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися обласним, Київській міській військовим адміністраціям (держадміністраціям) або уповноваженим ними структурним підрозділам обласних, Київської міської військових адміністрацій (держадміністрацій) із статусом юридичної особи публічного права для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання, робіт та послуг, зокрема оборонного призначення, для потреб Збройних Сил, інших військових формувань на запит військових частин Збройних Сил, інших військових формувань з подальшою передачею закуплених товарів, робіт та послуг запитувачу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.