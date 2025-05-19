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Дональд Трамп побажав Джо Байдену одужати після виявленого раку

09:56, 19 травня 2025
У колишнього президента США діагностували агресивну форму раку.
Дональд Трамп побажав Джо Байдену одужати після виявленого раку
Фото: EPA
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Президент США Дональд Трамп побажав колишньому американському лідеру Джо Байдену якнайшвидшого одужання після того, як у нього діагностували агресивну форму раку простати. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання (дружині експрезидента) Джилл і сім'ї, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», - написав Трамп.

Раніше видання The New York Times із посиланням на прессекретаря Байдена заявляло, що в колишнього президента США діагностували «агресивну форму» раку передміхурової залози. Причому рак поширився на його кістки.

Діагноз був поставлений після того, як лікарі виявили «невеликий вузол» на простаті Байдена, який вимагав «подальшої оцінки».

Рак Байдена «характеризується 9 балами за шкалою Глісона (група 5) з метастазами в кістки», йдеться в заяві.

«Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати.

Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями», - заявляв прессекретар Байдена.

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Дональд Трамп Джо Байден

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