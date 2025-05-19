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Штрафы до 120 тыс грн — в Украине усилят ответственность за незаконные каботажные перевозки

11:08, 19 мая 2025
В Украине усилят ответственность иностранных перевозчиков за незаконные каботажные перевозки.
Штрафы до 120 тыс грн — в Украине усилят ответственность за незаконные каботажные перевозки
Фото: eurotransport.de
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Министерство развития общин и территорий сообщило, что разработало законопроект, который предусматривает существенное повышение ответственности иностранных перевозчиков за незаконное осуществление каботажных перевозок на территории Украины.

Ведомство напомнило, что каботаж — это перевозка грузов или пассажиров в пределах одной страны. Иностранные компании не имеют права осуществлять такие перевозки в Украине, как и украинские перевозчики — в других странах без специальных разрешений или международных соглашений.

Министерство развития общин и территорий подчеркнуло, что на сегодняшний день штраф за нарушение составляет всего 17 тысяч гривен. Законопроект предлагает увеличить его до 120 тысяч гривен — для защиты украинских перевозчиков и установления справедливой ответственности на уровне с европейскими странами.

«За последние годы количество незаконных каботажных перевозок растет. В 2023 году зафиксировано около 150 таких случаев. Это — угроза для украинского рынка: рабочие места, налоги, конкуренция должны оставаться внутри страны», — заявили в ведомстве.

Что предусматривает законопроект?

▪ Внесение изменений в ст. 133-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях

▪ А также — в Закон «Об автомобильном транспорте»

▪ Повышение штрафа для иностранных перевозчиков до 120 тыс. грн

▪ Устранение пробелов, которые позволяли избегать ответственности

«Законопроект вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде. Ожидаем поддержку парламентариев.

Сильный внутренний рынок — это фундамент устойчивого восстановления Украины. Мы продолжаем защищать интересы украинских перевозчиков и формировать честные правила игры на рынке», — добавили в ведомстве.

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законопроект штраф / штрафы

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