15 тисяч доларів за перетин кордону: юриста судитимуть за «допомогу» у втечі військовослужбовця

Чоловік пообіцяв матері військового оформити фіктивні документи про непридатність до служби, щоб той міг виїхати за кордон.

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У Запорізькій області судитимуть чоловіка за сприяння у незаконному перетині кордону. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що юрист комерційної структури пообіцяв матері мобілізованого військовослужбовця посприяти у виготовленні документів про непридатність до проходження військової служби.

«Це дало б її синові можливість звільнитися з лав ЗСУ за станом здоров’я та безперешкодно виїхати за кордон», — вказали у прокуратурі.

За надання цієї послуги чоловік отримав 15 тисяч доларів.

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

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