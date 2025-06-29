В Киеве патрульные помогли спасти мужчину, который провалился в канализационный люк

Мужчина упал в коллектор в Голосеевском районе, откуда его вытащили полицейские и спасатели и передали медикам.

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В Голосеевском районе столицы полицейские совместно со спасателями провели успешную операцию по спасению мужчины, который упал в канализационный коллектор. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Инцидент произошёл 27 июня — на линию 112 поступило сообщение о гражданине, который по собственной неосторожности провалился в люк. На вызов оперативно прибыли патрульные Карина Лукашенко и Илья Бояр.

На месте происшествия правоохранители обнаружили пострадавшего, который жаловался на плохое самочувствие и нуждался в медицинской помощи. К спасательной операции присоединились также сотрудники ГСЧС.

Скоординированными действиями мужчину извлекли из коллектора, укутали в термоодеяло и передали медикам для дальнейшей помощи.

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