В Ровенской области молодой человек похитил у знакомого минивэн, чтобы поехать к девушке

После застолья 24-летний мужчина самовольно взял автомобиль знакомого и отправился в Ровно, где его задержала полиция.

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В Ровенской области молодой человек угнал минивэн, чтобы поехать к девушке. Об этом сообщает полиция региона.

Так, на спецлинию 102 28 июня обратился житель села Курозваны — мужчина сообщил о пропаже своего автомобиля Renault Trafic. На поиски угнанного транспорта сразу был ориентирован личный состав отделения полиции №5 (пгт Гоща).

Как установили правоохранители, накануне вечером владелец вместе с 24-летним односельчанином употребляли алкоголь. Позже хозяин пошёл спать, оставив минивэн припаркованным во дворе. Проснувшись, он обнаружил, что и гость, и автомобиль исчезли.

Примерно через три часа полицейские сектора реагирования обнаружили Renault Trafic возле супермаркета в селе Белая Криница. Рядом находился и злоумышленник — 24-летний местный житель. Он не стал отрицать свою вину и признался, что решил «одолжить» авто, чтобы съездить к девушке в Ровно.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч.1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством) и избрании ему меры пресечения.

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