В Британии два медведя сбежали из вольера и съели недельный запас меда, видео

Бегство произошло в заповеднике Wildwood Trust — сладкого рейда животные сами вернулись к вольеру и заснули.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В заповеднике Wildwood Trust в Девоне, на юго-западе Англии, два медведя по имени Миш и Люси выбрались из своего вольера и устроили короткий, но сладкий «побег». Животные сразу направились к продовольственному складу, где полакомились недельным запасом меда и другими вкусностями. Об этом сообщает издание Independent.

По словам представителей заповедника, никакой угрозы для посетителей не было — гостей парка немедленно перевели в безопасное помещение. За медведями все время следили — как с земли, так и через камеры наблюдения.

«Миш и Люси, обоим по четыре года, спокойно вернулись в свой вольер и заснули», — сообщили в Wildwood Trust.

На место происшествия также прибыла полиция — в соответствии со стандартной процедурой. Сейчас ведется расследование, которое должно выяснить, как именно животным удалось покинуть вольер.

«Вольер уже проверен — он безопасен. Мы благодарны персоналу и посетителям за быструю реакцию, которая помогла оперативно и безопасно разрешить ситуацию», — добавили в заповеднике.

Миш и Люси — родные брат и сестра. Их еще медвежатами нашли брошенными в сугробе в горах Албании. Несмотря на несколько попыток вернуть животных в дикую природу, стало ясно, что они не смогут выжить самостоятельно. После благотворительной кампании в 2020 году медведей сначала перевезли в заповедник в графстве Кент, а уже в 2021 году — переселили на постоянное место в Девон.

Миш известен как игривый медведь, который обожает плескаться в бассейне и качаться в гамаке. Люси больше всего любит проводить время с братом и лазать по деревьям. Ежедневно медведи съедают несколько килограммов ягод, овощей, фруктов, семян, рыбы и мяса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.