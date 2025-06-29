Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко

Погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Фото: facebook.com/kpszsu

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Как известно, что в ночь на 29 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, много целей было направлено на Запад. Позже стало известно, что на самолете F-16 погиб украинский пилот Максим Устименко, который отражал массированную ночную атаку.

29 июня Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Главы государства.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» УСТИМЕНКО Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Позже Владимир Зеленский сделал заявление по поводу этого решения.

«Только что подписал указ о присвоении звания Героя Украины Максиму Устименко — украинскому летчику, одному из лучших наших пилотов. К сожалению, посмертно. Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной массированной российской атаки — только за одну прошлую ночь было более 500 ударных дронов и ракет. Большинство из них были сбиты.

Максим Устименко воевал еще со времен АТО, он освоил четыре типа самолетов, и на его счету — действительно важные результаты для Украины. Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память!», — сказал Президент.

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