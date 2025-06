«Группа очень состоятельных людей», — Дональд Трамп анонсировал новых владельцев TikTok в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что нашел покупателя для социальной сети TikTok. Об этом он сказал в программе Sunday Morning Futures с Марией Бартиромо на телеканале Fox News.

«У нас есть покупатель для TikTok... Мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что председатель Си, скорее всего, это сделает... Это группа очень состоятельных людей», — заявил Трамп.

Также он добавил, что больше информации о потенциальном покупателе обнародуют примерно через две недели.

Ранее Дональд Трамп отсрочил дедлайн для китайской компании ByteDance по продаже американских активов TikTok.

.@POTUS: “We have a buyer for TikTok… I’ll need probably China approval and I think President Xi will probably do it… It’s a group of very wealthy people.” pic.twitter.com/N8tWYfKjYg